Nach der Messer-Attacke vom Freitagmorgen in Esslingen ist der mutmaßliche Täter offenbar gefasst: Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei in Reutlingen am späten Freitagabend mitteilten, wurde ein 24-jähriger Mann vorläufig festgenommen, „bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den mutmaßlichen Tatverdächtigen handelt“.

Dabei habe sich der Verdächtige selbst gestellt: Er habe am frühen Abend in Stuttgart einen Passanten angesprochen und diesen gebeten, die Polizei zu alarmieren – denn er sei der Gesuchte. Der Mann habe sich dann widerstandslos von der Polizei festnehmen lassen. Es handle sich um einen 24-jährigen niederländischen Staatsangehörigen aus Esslingen. Zum Motiv liegen laut Polizei nach wie vor „keine Erkenntnisse vor“.

Mit Küchenmesser die Schule betreten

Seit dem Morgen um 8 Uhr hatte die Polizei nach einem Mann gesucht, der einem Mädchen und einer 61 Jahre alten Frau schwere Stichverletzungen zugefügt hat. Die Tat ereignete sich in der Katharinenschule, einer Grundschule in Esslingen am Neckar (Baden-Württemberg). Es lief ein Großeinsatz der Polizei. Das Sondereinsatzkommando (SEK) sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann gegen 8 Uhr das Schulgebäude betreten, wobei er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde. Hierauf soll er nicht reagiert und sich ins Untergeschoss begeben haben. Dort hielten sich bereits die ersten Kinder und die Betreuerin zur Ferienbetreuung auf. Mit einem Küchenmesser soll der Unbekannte dann ein siebenjähriges Mädchen und die 61-jährige Betreuerin angegriffen haben. Diese erlitten dabei schwere Schnittverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die beiden Opfer seien aber nicht in Lebensgefahr. Es seien erst wenige Kinder in der Betreuung gewesen. Sie würden psychologisch betreut.

Kind nahm an Ferienbetreuung teil

Der Täter ergriff unerkannt die Flucht. Unmittelbar nach der Alarmierung wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz und einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Im Verlauf dieser Fahndungsmaßnahmen konnte in Tatortnähe ein Messer aufgefunden werden, bei dem es sich möglicherweise um die Tatwaffe handeln könnte.

Die 61-Jährige und die Siebenjährige hätten sich im Rahmen der Ferienbetreuung an der geschlossenen Schule aufgehalten. „Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt“, teilte die Polizei weiter mit. Unklar ist auch, in welcher Beziehung die Frau und das Kind sowie der Täter zueinander stehen.

Messerattacke in Esslingen: Einsätze häufen sich