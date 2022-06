Seit Freitagmorgen gegen 8 Uhr läuft an einer Grundschule in Esslingen am Neckar (Baden-Württemberg) ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mann soll einer Frau und einem Kind nahe der Schule schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Das Sondereinsatzkommando (SEK) ist im Einsatz sowie ein Hubschrauber. Das berichten verschiedene Medien einstimmig.

Polizei-Einsatz in Esslingen: Frau und Kind verletzt

Wie die Deutsche Presseagentur nun mit Berufung auf die Polizei vor Ort bestätigt, soll ein bewaffneter Mann an der Katharinenschule eine Frau und ein Kind verletzt haben. Die Frau und ein sieben Jahre altes Mädchen hätten schwerste Stichverletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei ist der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass er sich noch auf dem Schulgelände aufhalte, in den Räumen der Schule sei mittlerweile aber alles durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Schulhof der Grundschule in Esslingen ist abgesperrt und von der Polizei abgesucht worden.

© Foto: David Nau

Die Polizei hat Berichten zufolge jetzt bestätigt, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer gehandelt hat. Die beiden Opfer seien schwer verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr.

Täter auf der Flucht – Anwohner hoffen auf die Polizei

Im Schulhof steht ein Großangebot an Einsatzkräften, schildert ein Reporter der Südwest Presse die Lage vor Ort. Die Polizei sucht das Gelände mit Hunden nach Spuren ab. Abgesperrt ist nur der Schulhof, auf den Straßen des ruhigen Wohnviertels rollt der Verkehr weiter. Die Lage scheint wieder unter Kontrolle zu sein. Im Hof steht eine Nachbarin, die von Hubschrauber und Sirene geweckt wurde. „Eigentlich ist es hier ganz ruhig, wir hoffen alle, dass der Täter schnell gefasst wird.“

Hubschrauber im Einsatz, Motiv unklar

Über das Motiv des Täters ist bisher noch nichts bekannt. Ein Hubschrauber ist laut Angaben der Polizei Reutlingen aktuell auch im Einsatz. Im Twitterpost ist von einem „Körperverletzungsdelikt“ die Rede:

Nach Angaben des Sprechers werden in der Schule derzeit Kinder während der baden-württembergischen Pfingstferien betreut. Es sei aber nicht klar, ob die beiden Opfer am Morgen in oder an der Schule angegriffen worden seien und ob sie zur Ferienbetreuung gehörten.

