Bei einem Messerangriff in Frankreich hat ein Mann am Samstag mindestens zwei Menschen getötet und sieben weitere Personen verletzt. Der Angriff ereignete sich in der Kleinstadt Romans-sur-Isère südlich von Lyon, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Der Verdächtige sei festgenommen worden.

Messerangriff in Frankreich in Geschäft und auf offener Straße

Der 33-jährige Angreifer attackierte die Menschen den Angaben zufolge in einem Geschäft und auf offener Straße. Einer der Verletzten schwebt demnach in Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde gegen 11 Uhr am Vormittag festgenommen.

Ob es sich um einen Terror-Anschlag handelt, war noch unklar. Die Kriminalpolizei in Lyon übernahm die Ermittlungen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob sie die Ermittlungen an sich zieht.