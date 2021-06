Am 11. Juni startet die EM 2021. Im Vorfeld wurden schon einige mögliche Aufstellungen der deutschen Nationalmannschaft von Fans und Experten aufgezeigt und diskutiert. Ein Name, den sich viele in der Liste des EM-Kaders gewünscht haben, war der von Mats Hummels. Nach seiner für die Mehrheit der Fans unverständlichen Ausbootung 2019 ist er für die Europameisterschaft wieder zurück im Nationalteam.

Hat er die Ausbootung 2019 noch im Hinterkopf? Wird er an seine guten Leistungen in Dortmund anknüpfen können?

Gehalt, Vermögen, Freundin, Erfolge – alle Infos und Fakten zu Mats Hummels findet ihr hier.

Mats Hummels Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Größe, Instagram, Frau

Name: Mats Hummels

Alter: 32

Geburtstag: 16.12.1988

Sternzeichen: Schütze

Größe: 191 cm

Geburtsort: Bensberg / Nordrhein-Westfalen

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Fußballspieler

Beziehungsstatus: verheiratet mit Cathy Hummels

Instagram: aussenrist15

Mats Hummels über seine Ausbootung

Seit 2010 gehörte Hummels zum Kader der Nationalmannschaft. Umso überraschender musste es für ihn gewesen sein, als Joachim Löw bekannt gab, dass er neben ihm, Boateng und Müller nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigen werde. Nach dem enttäuschenden Ausscheiden in der Vorrunde bei der WM 2018 sei ein Umbruch geplant.

Hummels schrieb damals auf seinen Social-Media-Kanälen dazu. „Mit etwas Abstand möchte auch ich mich zu der Entscheidung des Bundestrainers äußern. Unabhängig von der aus meiner Sicht schwer nachvollziehbaren sportlichen Entscheidung (die ich natürlich respektiere), stößt die Art und Weise bei mir auf Unverständnis“.

Mats Hummels Erfolge

Neben dem größten Erfolg, dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014, konnte Hummels auch einige Titel mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München feiern.

Weltmeister 2014

U21-Europameister 2009

deutscher Meister: 2011, 2012, 2017, 2018, 2019

DFB-Pokal Sieger: 2012, 2019, 2021

Der Abwehrstar ist einer der bekanntesten Menschen Deutschlands. Was gibt es privat über Hummels zu wissen?

Mats Hummels Vermögen: So viel verdient der Verteidiger

Das Gehalt von Hummels bei Borussia Dortmund wird auf etwa 10 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Er ist damit einer der Topverdiener im Verein. Das geschätzte Vermögen von Mats Hummels soll im Jahr 2021 bei 20 Millionen Euro liegen.

Mats Hummels und Cathy Hummels: Trennungsgerüchte

Seit 13 Jahren sind Cathy Hummels uns Mats Hummels ein Paar, seit fünf Jahren sind sie verheiratet, seit zwei Jahren stolze Eltern des kleinen Ludwig. Nach außen hin wirken sie wie die perfekte kleine Familie , aber wie steht es tatsächlich um die Ehe des Paares? Immer wieder ist von einer Ehekrise und Trennung die Rede. Bei „Leute Heute“ gab Cathy selbst eine Antwort auf jene Spekulationen. „Wir sind fine, wir sind happy, und das ist immer, was zählt“. Sogar auf das Thema Trennung kommt Cathy dann zu sprechen: „Selbst wenn eine Beziehung oder auch eine Ehe irgendwann mal auseinandergeht, dann ist das so.“ So abgeklärt sie über das Thema auch sprechen mag, ihre eigene Ehe sei im Moment nicht betroffen. „Das sind alles Spekulationen“.