Doch heute steht eines der spektakulärsten Ereignisse der jüngeren Raumfahrtgeschichte an: Die Nasa sendet im Zuge der Mission „Mars 2020“ ihre fünfte Sonde zum Mars. Nach monatelangem Flug soll am Donnerstag, 18.02.2021, zwischen 21.30 Uhr bis 21.50 Uhr (MEZ) der Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Roten Planeten landen.

Der Name der Sonde ist Programm. Das englische Wort „Perseverance“ heißt auf Deutsch „Ausdauer“ oder auch „Beharrlichkeit“. Das ist nötig angesichts der langen Vorbereitungen und des ungeheuren finanziellen Aufwandes für diese Mission, welche heute mit der Landung des Rovers auf dem Mars einen ersten Höhepunkt erreichen soll. Fragen und Antworten rund um die Mission.

Der Rover „Perseverance“ ist Ende Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet und soll heute nach rund sechs Monaten Flugzeit auf dem Roten Planeten, geplant ist ab 21.36 Uhr MEZ. Das Manöver des eine Tonne schweren Gefährts im Jezero-Krater des Mars gilt als äußerst schwierig. In dem Krater hatte es nach Einschätzung von Wissenschaftlern vor rund 3,5 Milliarden Jahren einen Fluss gegeben, der in einen See mündete. „Perseverance“ soll dort mehrere Jahre lang nach Spuren von früherem mikrobiellen Leben auf dem Mars suchen sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. An der Auswertung der Daten und Bilder ist auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beteiligt.