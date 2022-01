Die Corona-Pandemie hat Markus Söder schlagartig in ganz Deutschland bekannt gemacht. Die meiste Zeit, seitdem sich das Virus in Deutschland verbreitet, setzte er in Bayern härtere Corona-Regeln durch als in anderen Bundesländern. Lockdown , Ausgangssperre,– nicht wenige Deutsche und auch Kolleginnen und Kollegen aus der Politik denken bei diesen Maßnahmen an Markus Söder.