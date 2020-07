Bayern-Torwart hat jedenfalls mit einer Aktion im Kroatien-Urlaub für Diskussionen gesorgt. Die Toni Tapalovic in einer Strandbar in Dubrovnik am Adriatischen Meer zeigen soll. Wusste Manuel Neuer , was er da singt? Derhat jedenfalls mit einer Aktion im Kroatien-Urlaub für Diskussionen gesorgt. Die „Bild“ berichtet von einem Video, das den 34-Jährigen zusammen mit Bayern-Torwarttrainerin einer Strandbar inam Adriatischen Meer zeigen soll.

Zu sehen und zu hören ist auf dem Video dem Bild-Bericht nach das Folgende: Neuer, der Torwart von Double-Gewinner FC Bayern München, singt am Samstagabend in einer Strandbar in Dubrovnik gemeinsam mit seinem Torwarttrainer Toni Tapalovic und anderen Gästen ein Lied auf Kroatisch. Zum Hintergrund: Bereits 2019 soll Neuer in Kroatien seinen Urlaub verbracht haben, Tapalovic war zudem sein Trauzeuge auf der Hochzeit.

Neuer singt in Kroatien Song des Sängers einer rechtsextremen Band mit

In dem Video singen die in der Strandbar Anwesenden der Bild zufolge den Song „Lijeba li si“. Das bedeutet übersetzt demnach so viel wie „Du bist schön“.

Klingt schön, trägt aber durchaus eine gewisse Brisanz in sich. Denn der Song, der oberflächlich die Schönheit Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas besingt, ist das Werk von Marko Perkovic, dem Frontmann der rechtsextremen Rockgruppe „Thompson“ (benannt nach einer Maschinenpistole). Der Band wird dem Bericht nach seit Jahren Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen.

Band Thompson: Hitlergruß bei Konzerten

Weiter heißt es: Bei Konzerten der Band sei bereits mehrfach der Hitlergruß gezeigt worden, zudem auch das faschistische Ustascha-Lied „Jasenovac i Gradiška Stara“ gespielt worden, das die Tötung von Juden und Serben in den Konzentrationslagern Jasenovac und Stara Gradiška verherrlicht.

Gegen die Band wurden nach abgesagten Konzerten in mehreren europäischen Ländern (u.a. Schweiz und Niederlande) Einreiseverbote verhängt.

Neuer in Kroatien: Kroatische Medien feiern Gesangs-Video

In kroatischen Medien wird Neuers Gesangs-Auftritt gefeiert, in Bosnien-Herzegowina dagegen kritisiert. Grund: In dem Lied wird „Herceq Bosna“ erwähnt, das traditionell von den Kroaten beansprucht wird. In dem Gebiet kam es während des Bosnienkriegs zu ethnischen Säuberungen.

Kroatien Urlaub gemacht. Ob seine Neuer hatte - wie oben erwähnt - bereits im vergangenen Jahr inUrlaub gemacht. Ob seine neue Freundin Anika Bissel ebenfalls mit im Kroatien-Urlaub ist, ging aus dem Bericht nicht hervor.

Neuer-Video in Kroatien: Deutsche Youtube-Nutzer verteidigen ihn