Der im Himalaya-Gebiet vermisste Bergsteiger Luis Stitzinger aus dem Allgäu ist tot. Seine Leiche sei auf dem Achttausender Kangchendzönga im Himalaya, gefunden worden, sagte der nepalesische Behördenmitarbeiter Khimlal Gautam, der für die Bergsteigersaison zuständig ist. Stitzinger war seit dem 25. Mai vermisst worden.

Auf dem Kangchendzönga gefunden

„Luis Stitzinger wurde in einer Höhe von 8.400 Metern tot aufgefunden, und seine Leiche wird in ein tiefer gelegenes Lager gebracht“, sagte Mingma Sherpa, Vorsitzender der Firma „Seven Summit Treks“ gegenüber der Lokalzeitung „The Himalayan Times“ . Stitzinger war alleine auf den Gipfel des Kangchendzönga im Himalaya gestiegen, mit 8.586 Metern der dritthöchste Berg der Welt. Demnach sei Stitzinger ohne künstlichen Sauerstoff unterwegs gewesen.

Der Zeitung zufolge verlor Luis den Kontakt in einer Höhe von etwa 8.500 Metern. Ein Team von fünf Sherpa-Kletterern, das an einer Such- und Rettungsmission beteiligt ist, ist nun auf einer Höhe von etwa 7.400 Metern angekommen und hat Luis' Körper zum Basislager gebracht, so Mingma Sherpa weiter.

Schon als Kind in den Bergen zu Hause

Stitzinger gilt insbesondere als bekannter „Big-Mountain-Skifahrer“. Nach eigenen Angaben war der Extremsportler bereits auf sieben Achttausendern mit seinen Skiern unterwegs. Bei einigen seiner Touren wurde er auch von seiner Frau Alix von Melle begleitet, die ebenfalls eine Bergsteigerin ist. Zusammen veröffentlichten sie das Buch „Leidenschaft fürs Leben: Gemeinsam auf die höchsten Berge der Welt“. In der Beschreibung zum Buch heißt es: „Luis war schon als Kind in den Bergen zu Hause; der erfahrene Bergführer und Expeditionsleiter krönt Besteigungen mit spektakulären Skiabfahrten. Oft stellt die Sorge umeinander die Beziehung auf die Probe.“