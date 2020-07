Gemeinsamerins Glück? In der 13. Staffel von „Let's Dance“ belegten Luca Hänni und Christina Luft im Frühjahr 2020 den dritten Platz. Nun belegen sie in ihrer ganz persönlichenoffenbar gemeinsam den ersten Rang. Denn nach derhaben sich die 30-Jährige und der 25-Jährige offenbar näher kennengelernt - und jetzt ihre Beziehung offiziell gemacht. Davon berichten mehrere Medien am Donnerstag und Freitag übereinstimmend, darunter die Gala . „Danach hatten wir mal Zeit uns öfter zu sehen und hatten auch das eine oder andere Projekt und da war auch mal Zeit ohne Arbeit und Stress und dann hat's irgendwie gefunkt“, erklärt Christina Luft in einem Interview mit RTL