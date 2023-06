07.06.2023 wurden die aktuellen Gewinnzahlen ermittelt. Nachdem der Lotto-Jackpot in der vorigen Ziehung nicht geknackt worden ist, lag er an diesem Mittwoch bei 5 Millionen Euro. Setzte dieses Mal jemand auf die komplett richtigen Zahlen? Das zeigt sich schon bald anhand der Quoten. Diese werden allerdings nicht wie sonst am Donnerstag, sondern wegen des Feiertags erst am Freitag veröffentlicht. Anhand dieser könnt ihr dann prüfen, ob bzw. wie viel ihr gewonnen habt. Bereits jetzt erfahrt ihr allerdings, ob ihr mit eurem Tipp richtig liegt. Die Lottozahlen vom Mittwoch stehen fest. Bei der Auslosung amwurden die aktuellenermittelt. Nachdem derin der vorigennicht geknackt worden ist, lag er an diesembei. Setzte dieses Mal jemand auf die komplett richtigen Zahlen? Das zeigt sich schon bald anhand derDiese werden allerdings nicht wie sonst am Donnerstag, sondern wegen deserst amveröffentlicht. Anhand dieser könnt ihr dann prüfen, ob bzw. wie viel ihr gewonnen habt. Bereits jetzt erfahrt ihr allerdings, ob ihr mit eurem Tipp richtig liegt.

Die aktuellen Lottozahlen vom Mittwoch, 07.06.2023, die Quoten und weitere Infos findet ihr nach der Ziehung hier im Überblick.

Die Lottozahlen vom Mittwoch, 07.06.23

Die Gewinnzahlen aus der Ziehung am 07.06.2023 lauten:

Lottozahlen: 17 – 19 – 30 – 33– 40 – 49

Superzahl: 6

Spiel 77: 4855681

Super 6: 151582

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Die Ziehung der Lottozahlen vom Mittwoch, 07.06.23, im Video

Falls ihr die Ziehung verpasst habt, könnt ihr sie im Video auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Lotto nachschauen.

Gewinnabfrage: Wie ihr eure Lottozahlen prüft

Habe ich gewonnen? Diese Frage stellt sich jeder Lottospieler, sobald die Ziehung vorbei ist. Wenn die aktuellen Lottozahlen feststehen, könnt ihr über die Gewinnauskunft checken, ob ihr richtig getippt habt. Wir erklären euch in unserem Gewinnabfrage-Artikel, wo und wie das geht.

Gewinner? Wann und wo ihr den Lotto-Gewinn abholen könnt

Ihr habt die richtigen Zahlen getippt – aber wie geht es dann weiter? Wo könnt ihr den gewonnenen Betrag abholen und ab wann ist er verfügbar?

Mit eurem Tippschein könnt ihr euren Lotto-Gewinn direkt am nächsten Tag nach der Ziehung oder sogar bis zu 13 Wochen später abholen. Kleinere Geldbeträge werden direkt in der Annahmestelle ausbezahlt. Solltet ihr eine größere Summe gewonnen haben, meldet euch bei der Lotto-Zentrale eures Bundeslandes. Anschließend wird euch der Gewinn auf euer Konto überwiesen.

Lotto-Jackpot: Woher kommt das Geld?

Die Gewinnsumme beim Lotto besteht aus den Gebühren, die für die Spielscheine bezahlt werden. Falls bei einer Ziehung niemand den Jackpot knackt, wird der nicht ausgeschüttete Gewinn auf die nächste Gewinnsumme addiert.

Der Jackpot kann allerdings nicht unbegrenzt wachsen: Nach zwölf Lotto-Ziehungen ohne Gewinner kam es nach der bisherigen Regelung bei der 13. Ziehung zur Zwangsausschüttung. Dadurch ist die Gewinnchance höher, weil auch die Tippscheine mit weniger als sechs richtigen Gewinnzahlen berücksichtigt werden – das Geld wird dann in den nächstniedrigeren Gewinnklassen verteilt. Seit Herbst 2020 gibt es eine neue Regelung: Demnach wird der Jackpot erst zwangsausgeschüttet, wenn die Grenze von 45 Millionen erreicht ist.

Lotto: Glücksspiel kann süchtig machen

Die Hoffnung auf das große Geld kann für manche mit der Zeit zum Problem werden. Denn Lotto kann – wie alle anderen Glücksspiele – süchtig machen. Wer bei sich selbst oder bei anderen eine Spielsucht vermutet, sollte sich professionelle Hilfe suchen.

Eine Anlaufstelle dafür ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Dort findet ihr ausführliche Informationen zu Suchtberatungsstellen in eurer Nähe und welche weiteren Hilfsangebote es für Betroffene gibt.

Zwangsauszahlung Lotto: Die Regelung zur Zwangsausschüttung

Die Regelung der Zwangsausschüttung beim Mittwochs- und Samstagslotto hat sich geändert. Seit dem 23. September 2020 muss der Jackpot nicht nach zwölf Ziehungen ausgeschüttet werden, sondern ab der Summe von 45 Millionen Euro – unabhängig von der Laufzeit. Dabei ist nicht die prognostizierte Jackpot-Summe ausschlaggebend, sondern ob bereits 45 Millionen Euro oder mehr im Jackpot liegen. Dadurch kann es sein, dass der erwartete Jackpot zwar bei ca. 45 Millionen Euro liegt, eine Zwangsausschüttung jedoch erst in der nächsten Ziehung erfolgt, wenn die Gewinnklasse 1 nicht besetzt ist. Tippt kein Spieler „sechs Richtige mit Superzahl“, würde die garantierte Ausschüttung in der nächstniedrigeren Gewinnklasse passieren. Die Frage ist also nicht, ob jemand den Jackpot geknackt hat, sondern in welcher Gewinnklasse.

Wer moderiert die Lotto-Ziehung?

Die Ziehung der Lottozahlen wird seit Juli 2013 nur noch im Livestream übertragen. Seitdem ist Chris Fleischhauer als erste männliche „Lottofee“ mit an Bord. Nach seinem Volontariat bei Regio TV Stuttgart arbeitete er dort als News-Anchor und Chef vom Dienst des Nachrichtenformats „Das Journal“. Von 2010 bis 2016 war Fleischhauer Chefredakteur und Programmchef.

Bis Juni 2017 wechselte sich der Moderator mit Nina Azizi ab, seit Juli 2017 wird er von Miriam Hannah unterstützt. Die deutsch-kanadische Moderatorin wurde als Popsängerin bekannt, seit 2011 arbeitet sie als Radiomoderatorin. Die Lottozahlen am Mittwoch und Samstag präsentieren sie und Fleischhauer im Wechsel.