Millionen Menschen in Deutschland spielen Woche für Woche Lotto. Auch wenn die Gewinnchancen auf den ganz großen Jackpot dann doch relativ gering sind, lockt oft der Traum von den Millionen die Spieler zur Tippabgabe. Was waren eigentlich die größten Lottogewinne in Deutschland und weltweit? Hier gibt es die Übersicht:

Was waren die größten Lottogewinne weltweit?

Was waren also die höchsten Lotto-Gewinne, die einzelne Mitspieler bei einer Lotterie erzielen konnten?

Die höchsten Lottogewinne der Welt wurden in den USA erzielt, in den Spielen Powerball und Mega-Millions. Ein Glückspilz in den USA hat gerade im Oktober 2023 einen rund 1,76 Milliarden Dollar (1,66 Milliarden Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt. Der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 22, 24, 40, 52, 64 sowie der Zusatzzahl 10 wurde im Bundesstaat Kalifornien eingereicht, wie die Betreiber der Lotterie Powerball am Mittwoch (11. Oktober 2023) mitteilten. Medienberichten zufolge wurde er in einem Supermarkt rund 120 Kilometer nördlich von Los Angeles verkauft.

Es sei der bislang zweithöchste Gewinn in der US-Lotto-Geschichte. Der größte Jackpot bisher war im November 2022 ebenfalls in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar.

Die größten Lotto-Gewinne in Deutschland

Die erfolgreichsten Lottogewinner in Deutschland gewannen beim Eurojackpot eine Summe von circa 110 Millionen Euro. Bei den Gewinnern handelte es sich um eine Lotto-Spielgemeinschaft namens JackpotSmaragd. Die 15 Spieler aus Nordrhein-Westfalen erzielten einen Gewinn von exakt 110.213.537,30 Euro.

Powerball, Mega-Millions und Co. – Ist in Deutschland die Teilnahme an ausländischen Lotterien erlaubt?

Die Teilnahme an ausländischen Lotterien ist in Deutschland tatsächlich nicht erlaubt. Normalerweise muss ein Spielvertrag mit den veranstaltenden bzw. durchführenden Lotteriegesellschaften in den jeweiligen Ländern abgeschlossen werden. Teilweise gibt es in Deutschland von sogenannten Zweitlotterien Angebote zur Spielteilnahme an ausländischen Lotterien. Hier wird jedoch kein Spielvertrag mit der jeweiligen Lotteriegesellschaft abgeschlossen, sondern eine Wette auf die Ziehungsergebnisse bei den offiziellen und staatlichen Lotterien. Darüber informierte die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH auf ihrer Website

Wie hoch sind die Gewinnchancen bei den einzelnen Lotterien?

Einmal im Lotto gewinnen! Davon träumen viele Menschen. Doch mit welcher Lotterie stehen die Chancen auf einen Gewinn am höchsten? Wo gibt es den größten Gewinn? Ein Überblick bietet dieser Extra-Artikel.