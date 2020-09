Unfall am Dienstagmorgen noch nicht schlimm genug gewesen, machten die Retter bei den Bergungsarbeiten einen traurigen Fund: In einer zerbrochenen Holzkiste finden sie ein kleines verängstigtes Löwenbaby. Nach einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf in Richtung Karlsruhe wurden vier Menschen verletzt. Und als sei dieseram Dienstagmorgen noch nicht schlimm genug gewesen, machten die Retter bei deneinen traurigen Fund: In einer zerbrochenenfinden sie ein

Aus dieser zerbrochenen Holzkiste wurde das kleine Löwenbaby nach dem Unfall gefunden.

Umstände, in die ein so junges Tier niemals hätte geraten dürfen. Nach neuesten Informationen, ist nun mehr über die Hintergründe bekannt. Die Löwen-Mafia könnte etwas damit zu tun haben.

Löwenbaby auf Autobahn: Lea blieb nach Unfall auf A5 unverletzt

Fauchend blickt die weiße kleine Löwin nach dem Unfall den Feuerwehrmännern entgegen. Wie durch ein Wunder, blieb das Tier unverletzt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, kümmerte sich nach dem Fund Tierretter Michael Sehr um das verstörte Löwenjunges: „Das Löwenbaby ist gerade mal sieben Wochen alt und ein Weibchen. Es ist somit viel zu früh von seiner Mutter weggerissen worden. Ich habe in meinen 16 Jahren als Tierretter schon viel erlebt, aber einen Löwen aus einem Wrack auf der Autobahn habe ich noch nie geborgen."

Die kleine Raubkatze faucht verängstigt aus ihrer Rettungskiste.

Die kleine Löwin wurde noch vor Ort betäubt und in einen Zoo nach Landau in Rheinland-Pfalz gebracht. Dort wurde das Tier von einem Tierarzt untersucht. Da das Löwenbaby nicht gegen Tollwut geimpft war, kam es erst einmal in Quarantäne. Außerdem bekam es den Namen „Lea“.

Wurde die kleine Löwin von der Mafia verschleppt?

Für Zoodirektor Uwe Wünstel ist das Ganze ein außergewöhnlicher Fall. Gegenüber Bild sagt der Zooleiter: „Ich und meine Lebensgefährtin werden uns rund um die Uhr um die kleine Löwendame kümmern.“ Es sei wichtig, dass die Kleine erst einmal etwas frisst. „Wir wissen nicht, ob es schon feste Nahrung gewöhnt ist. Falls nicht, werden wir ihr alle zwei Stunden das Fläschchen geben müssen“, so Wünstel.“

Bleibt noch die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ein sieben Wochen altes Löwenbaby auf der Autobahn transportiert wird. Nachfrage bei Rechtsanwalt Maximilian Endler aus Mannheim. „Ein artgerechter Transport und eine artgerechte Haltung sind bei Großkatzen faktisch nicht durch Privatpersonen zu gewährleisten.“ Rechtlich bewege man sich häufig in einer Grauzone sagt der 54-Jährige. „Daher blüht auch der Handel mit Großkatzen, gerade in osteuropäischen Ländern. Man kann sich einen Löwen im Internet bestellen. Einfach skandalös!“

Alles deutet also auf einen illegalen Transport des Tieres hin. Nun ist die kleine Lea glücklicherweise in Sicherheit und in guten Händen.