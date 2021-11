Niederlande verzeichnen die dortigen Gesundheitsämter immer weiter steigende Infektions- und Patientenzahlen. Am Donnerstag, 11.11.21 war die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 16.000 gestiegen - ein neuer Höchstwert. Die Notstand in den Krankenhäusern. Die Corona-Fallzahlen steigen nicht nur in Deutschland rasant. Auch im Nachbarstaatverzeichnen die dortigen Gesundheitsämter immer weiterAm Donnerstag, 11.11.21 war die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 16.000 gestiegen - ein neuer Höchstwert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg über 500, medizinisches Personal warnt vor einemin den Krankenhäusern.

Die niederländische Regierung zieht jetzt die Konsequenz aus dieser Entwicklung und steuert das Land auf einen neuen Teil-Lockdown zu, wie niederländische Medien heute berichten. Dabei berufen sie sich auf Aussagen aus Regierungskreisen. Schon ab Samstag, 13.11.21 solle ein eingeschränkter Shutdown von drei Wochen starten. Dann müssten Gaststätten und viele Geschäfte um 19 Uhr schließen.

Lockdown in Holland als Mittel gegen das Coronavirus?

Premierminister Mark Rutte im Laufe des Tages beraten und entscheiden. Dabei würde auch die Einführung der 2G-Regel für Gaststätten und Kultur und Sport diskutiert werden. Am Abend soll es eine Pressekonferenz geben. Auch Kontaktbeschränkungen stehen im Raum: Niederländische Medien berichten, dass Bürgerinnen und Bürger nur noch höchstens vier Besuchende im eigenen Zuhause empfangen sollen dürfen. Sportveranstaltungen sollen ohne Publikum stattfinden. Ins Kino oder Theater gehen sollen noch jene Niederländerinnen und Niederländer können, die einen Über die neuen Maßnahmen will die Regierung umim Laufe des Tages beraten und entscheiden. Dabei würde auch die Einführung derfür Gaststätten und Kultur und Sport diskutiert werden. Am Abend soll es eine Pressekonferenz geben. Auchstehen im Raum: Niederländische Medien berichten, dass Bürgerinnen und Bürger nur noch höchstens vier Besuchende im eigenen Zuhause empfangen sollen dürfen. Sportveranstaltungen sollen ohne Publikum stattfinden. Ins Kino oder Theater gehen sollen noch jene Niederländerinnen und Niederländer können, die einen Impfnachweis oder einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Corona: Ist ein Lockdown in Deutschland auch möglich?

Das Robert Koch-Institut (RKI) rät aufgrund der steigenden Coronafallzahlen dringend dazu, größere Veranstaltungen abzusagen sowie alle nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren.

In der gestrigen ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ schloss Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) einen neuerlichen Lockdown nicht mehr aus. Sein Bundesland habe bundesweit die höchsten Zahlen. Die 2G-Regel werde im Kampf gegen die aktuelle Corona-Welle nicht reichen, so Kretschmer. „Wir müssen weitere Instrumente dazusetzen.“ Sonst könne die jetzige Situation in einer „humanitären Katastrophe“ enden.

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, möchte sich nicht festlegen, ob es im Winter zum Lockdown kommen könnte, folglich Gaststätten oder Läden geschlossen werden könnten. „Unser Ziel ist es, diese Schließungen unbedingt zu verhindern. Allerdings kann derzeit keiner eine sichere Prognose abgeben“, sagte er.

In einem Appell an die deutsche Politik macht der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband klar, dass die Branche ein erneuten Lockdown „mental und emotional nicht überleben“ würde. „Es muss sichergestellt sein, dass unsere Betriebe jetzt dauerhaft geöffnet bleiben“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbands, Ingrid Hartges, am Freitag, 12.12.21 bei RTL/ntv. Ein neuer Lockdown müsse seitens der Politik ausgeschlossen werden. Das haben die Ampel-Parteien vor Tagen bereits getan - in den von ihnen geplanten Corona-Maßnahmen sei kein neuer Lockdown vorgesehen.