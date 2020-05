100 Millionen Euro entstanden ist. Der 90 Meter hoheSpezialschiff „Orion“ montiert worden war und kurz vor der Auslieferung und dem ersten Einsatz am Der Schock sitzt auch mehr als eine Woche nach dem schweren Kran-Unglück im Rostocker Hafen tief: Bei einem Belastungstest am Samstag, 2. Mai 2020, ereignete sich ein Unfall, bei dem 12 Menschen verletzt worden sind und ein Schaden von bis zuentstanden ist. Der 90 Meter hohe Riesenkran HLC295000 von Liebherr , der gerade erst auf demmontiert worden war und kurz vor der Auslieferung und dem ersten Einsatz am Moray East Windpark vor Schottlands Küste gestanden hatte, sollte einen Lastkahn (Ballast-Barge) mit einem Gewicht von 5500 Tonnen heben.

Nach dem Desaster, die „Orion“ mit dem zerstörten Kran: Der Ausleger des HLC295000 war nach dem Hakenbruch wie ein Katapult hochgeschleudert worden und hintenübergeklappt.

Unglück bei Routine-Überlastungstest im Rostocker Hafen

Eigentlich war es ein Routine-Test, der Liebherrs bisher größten Schiffskran vor keine großen Probleme hätte stellen sollen – immerhin ist das neu entwickelte Modell auf eine Hubkraft von 5000 Tonnen ausgelegt und hat dann immer noch erhebliche Sicherheits-Reserven.

Doch was dann passiert, löst eine fatale Kettenreaktion aus: Ein im Netz kursierendes Video zeigt, wie der bis zu 160 Meter lange Ausleger des HLC295000 – ähnlich wie der Arm eines mittelalterlichen Katapults – in die Höhe schnellt. Der mächtige Doppel-Ausleger klappt hintenüber und kracht gegen den Kran, auf das Schiff und gegen die Kaimauer, Bruchstücke fliegen durch die Luft. Mit Verzögerung schnellt die Hakenflasche, eine mehrere Meter breite Halterung des Lasthakens, an den Seilen ebenfalls in die Höhe und rammt die Kanzel des Superkrans, in der fünf Menschen verletzt werden. Was war geschehen?

Neues Video zeigt, wie der Haken des HLC29000 bricht

Schnell gab es Gerüchte, dass ein gebrochener Haken die Ursache des Unfalls im Rostocker Hafen gewesen war – obwohl das im Netz kursierende Video erst einsetzt, als der Kran-Ausleger bereits in die Höhe schnellt.

Vier Tage nach dem Unglück bestätigt Liebherr dies in einer Pressemitteilung zur Unglücksursache: „Ersten Erkenntnissen zufolge hielt der Kran-Haken der Belastung nicht stand.“ Jetzt ist bei Youtube ein von einem Computer abgefilmtes neues Video in schlechter Qualität aufgetaucht, das den Belastungstest und den Bruch des Hakens tatsächlich zeigt.

Im neuen Handy-Video ist die „Orion“ von vorne zu sehen, links daneben im Wasser der 5.500 Tonnen schwere Ballastkahn und die Halteseile am Haken. Plötzlich bricht der Haken aus der Fassung und stürzt mit den Halteseilen auf den Kahn herab, während das grüne Spezialschiff Orion sich durch den Last-Abriss nach rechts zur Kaimauer neigt.

Die Hakenflasche – ohne Haken. Er war bei dem Unglück abgebrochen.

Das sagt Ropeblock, der Lieferant des Hakens

nicht aus eigener Produktion stamme, sondern von einem Fremdhersteller zugeliefert worden sei. Um wen es sich handelte, sagte der Kranhersteller unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Mittlerweile ist aber klar, dass der Haken von dem 1994 gegründeten Liebherr hatte in seiner Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass der Hakenausstamme, sondern von einem Fremdherstellerworden sei. Um wen es sich handelte, sagte der Kranhersteller unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Mittlerweile ist aber klar, dass der Haken von dem 1994 gegründeten niederländischen Unternehmen Ropeblock in Oldenzaal kam.

Liegt die Schuld am Unglück also bei dem niederländischen Unternehmen, das sich selbst als Entwickler und Hersteller von Haken bezeichnet? Bei Ropeblock heißt es zu dem Unglück, dass man „entsetzt sei über die Auswirkungen des Vorfalls auf unseren Kunden Liebherr, aber sicherlich auch auf die gesamte Branche.“

Unternehmen: Haken nur entworfen, nicht hergestellt

Doch auch Ropeblock weist darauf hin, dass man zwar die Hebeblöcke des Krans und den Haken selbst entworfen habe. Hergestellt und geliefert sei er aber von einem zertifizierten Lieferanten – dessen Name nicht genannt wird. Das Design sei vor der Herstellung von einer autorisierten Stelle geprüft worden.

Des Weiteren bestätigt Ropeblock, dass offenbar der Hakenschaft gebrochen sei und erklärt dazu: „Der genaue Ablauf der Ereignisse und die Ursache sind jedoch noch unbekannt. Sie sind Teil einer Untersuchung, die auch die Herstellung des Hakens näher beleuchtet.“ Mehr will Ropeblock angesichts der laufenden Untersuchungen nicht sagen.

Spekulationen über Materialschaden oder Vorschädigung durch Test

Materialfehlers oder eines bestehenden Vorschadens nach einem Belastungstest gebrochen ist. Möglich wäre auch ein Montagefehler. In verschiedenen Medien, darunter ist auch die „Welt“, wird spekuliert, ob der Haken wegen einesoder eines bestehendennach einem Belastungstest gebrochen ist. Möglich wäre auch ein Montagefehler.

Spekulationen nicht beteilige. Dieter Schmidt, Sprecher der getestet worden war, noch ob Ropeblock-Haken, welche an anderen Liebherr-Kranen montiert sind, nun noch einmal überprüft werden. Bei Liebherr heißt es dazu auf Anfrage mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen, dass man sich annicht beteilige. Dieter Schmidt, Sprecher der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH , konnte am Dienstag weder etwas darüber sagen, ob der Haken vor dem Unglück eigensworden war, noch ob, welche an anderen Liebherr-Kranen montiert sind, nun noch einmal überprüft werden.

Schmidt zufolge wurde inzwischen aber Kontakt zu einer Bergungsfirma aufgenommen, die ein Konzept für die Bergung des Krans erstellen soll. Ob der Kran repariert werden kann und wie lange das dauern würde, ist derzeit unklar.

Haken bricht bei 2600 Tonnen - Es hätte noch schlimmer kommen

Klar scheint dagegen, dass der Vorfall trotz der Verletzten und des enormen Schadens insgesamt glimpflich ausgegangen ist – der Haken brach zum Glück bei einem Test im Hafen und nicht auf hoher See. Denn es hätte wohl noch viel schlimmer kommen können: Liebherr zufolge versagte der Hakenschaft bei einer Last von etwa 2600 Tonnen. Diesen plötzlichen Last-Abriss konnte das auf extreme Lasten ausgelegte Offshore-Installationsschiff „Orion“ noch verkraften: Es neigte sich nur.

Hätte der Hakenschaft aber noch länger „gehalten“ und wäre zum Beispiel erst bei 5000 Tonnen gebrochen, so wäre der Ausleger noch weit heftiger in die Höhe geschleudert worden – und die Orion hätte sich möglicherweise durch den viel stärkeren Last-Abriss noch weiter geneigt – mit 125 Menschen an Bord.

Das sind der Liebherr-Konzern und die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH

Biberach an der Riß (Baden-Württemberg) weltweit 48.049 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der der 1949 in Kirchdorf an der Iller im Kreis Biberach gegründete Hersteller von Insgesamt beschäftigt der Liebherr-Konzern mit Sitz im schweizerischen Bulle sowie im oberschwäbischenBaden-Württemberg) weltweit 48.049 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der der 1949 in Kirchdorf an der Iller im Kreis Biberach gegründete Hersteller von

Krananlagen

Bergbaugeräten

Verkehrstechnik

Haushaltsgeräten

erzielte 2019 einen Erlös von 11,75 Milliarden Euro.

Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH wurde 2002 gegründet. Das Werk an der Ostsee nahm 2005 den Betrieb auf und entwickelt und fertigt

Schiffskrane

Hafenmobilkrane

Offshorekrane

Hafentransportfahrzeuge (Reachstacker)

Komponenten für Containerkrane

Einige Fakten zum Unternehmen Liebherr MCCtec Rostock GmbH:

Gründung: 2002

Mitarbeiter: 1640

Bebaute Fläche: 136.000 Quadratmeter