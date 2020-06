Video vom Liebherr-Unglück im Rostocker Seehafen ging um die Welt: 5500 Tonnen heben sollte. Es war der letzte große Test vor der Auslieferung des größten Schiffskrans, den Liebherr bisher gebaut hatte. Dasvom Liebherr-Unglück im Rostocker Seehafen ging um die Welt: Bei einem Belastungstest für den neuen Superkran HLC295000 auf dem Spezialschiff „Orion“ am Samstag, 2. Mai 2020, brach der Haken , der eine Barge (Lastkahn) mit einer Last vonheben sollte. Es war der letzte große Test vor der Auslieferung des, den Liebherr bisher gebaut hatte.

Die Folgen des Bruchs des Hakenschafts eines Fremdherstellers bei einer Last von bereits 2600 Tonnen waren verheerend: Durch den plötzlichen Lastabriss schnellte der mächtige, mehr als 100 Meter lange Doppelausleger des „Heavy Lift Crane“ HLC295000 wie ein mittelalterliches Katapult hintenüber und krachte gegen den Kran und die Kaimauer. Fünf Menschen wurden bei dem Unglück verletzt.

Bergung des Krans von Liebherr dauert lange

Was blieb, waren Trümmer und ein Schaden, der bis zu 100 Millionen Euro betragen soll. Lange war unklar, ob und wie der Superkran repariert werden kann, und wie es mit der Bergung aussieht. Zuletzt hatte es auf Anfrage Mitte Mai geheißen, dass Liebherr Kontakt zu einer Spezialfirma aufgenommen habe, die ein Konzept für die Bergung des Krans und der Trümmer erstellen soll. Ob der Superkran überhaupt repariert werden kann und wie lange das dauern würde, war lange unklar.

Ein Sprecher sagte am Mittwoch, dass derzeit das Jahresende zur endgültigen Bergung des Krans HLC295000 als realistisch angesehen werde. Nach wie vor gehen Behörden und Experten von dem gebrochenen Haken als Ursache für das Unglück beim Belastungstest aus, er hatte die fatale Kettenreaktion ausgelöst.

Frage nach der Schuld für das Unglück noch nicht geklärt

Ropeblok hatte nach dem Unglück darauf verwiesen dass man den Haken entworfen habe. Hergestellt und geliefert worden sei das Teil aber von einem zertifizierten Lieferanten – genannt wurde der Hersteller nicht. Zudem, so Ropeblock, sei das Design vor der Herstellung von einer „autorisierten Stelle“ geprüft worden. Warum genau der Haken des niederländischen Lieferanten Ropeblok schon bei 2600 Tonnen versagte, ist weiter unklar. Einen Konstruktions- oder Produktionsfehler des Krans schloss Liebherr aus.hatte nach dem Unglück darauf verwiesen dass man denentworfen habe. Hergestellt und geliefert worden sei das Teil aber von einemLieferanten – genannt wurde der Hersteller nicht. Zudem, so Ropeblock, sei das Design vor der Herstellung von einer „autorisierten Stelle“worden.

Letzter Test des HLC 295000 vor dem Unglück war ein Erfolg

Zuvor hatte es bereits am 25. April einen erfolgreichen Test gegeben. Dabei erfolgte eine vollständige 360-Grad-Bewegung des Krans mit einer Last von 836 Tonnen bei einer maximalen Ausladung von 115 Metern. Dies entspreche der gleichen Belastung des Krans, die bei einer Last von 5000 Tonnen bei einer Ausladung von 30 Metern auftritt.

Bergung des Liebherr-Krans wird in drei Phasen erfolgen

Wegen der enormen Dimensionen des Krans stelle die Bergung eine sehr komplexe Aufgabe dar, sagte der Sprecher. Um sie so risikoarm wie möglich zu gestalten, werden die Arbeiten voraussichtlich in drei Phasen erfolgen, deren Dauer derzeit noch mnicht genau bestimmt werden könnten.

Die erste Phase sei die Absicherung der Unfallstelle, um das Schiff sicher zum Liegeplatz 25 im Überseehafen zu bringen.

Dort sollen die instabilen Komponenten wie Ausleger geborgen werden,

In Phase drei soll dann der kontrollierte und sichere Rückbau des Krans erfolgen.

Über die Kosten der Bergung, und welche Spezialfirma diese Aufgabe übernommen wird, ist ebenso nicht bekannt, wie die Frage, ob und wann die „Orion“ ihre Aufgabe für den Aufbau von Windkraftanlagen und für den Rückbau ausgedienter Offshore-Ölförderanlagen und Gasförderanlagen aufnehmen kann.

Zahlen und Fakten zu Liebherrs Superkran HLC295000

Der HLC295000 - HLC steht für „Heavy Lift Crane“, also Schwerlast-Kran – war ein Prestigeprojekt von Liebherr. Er hat enorme Leistungswerte:

Allein der Ausleger des HLC 295000 ist 160 Meter lang. Selbst ein Fußballfeld würde der Kran um 70 Meter hinausragen.

Der Hauptteil des Krans selbst ist 90 Meter hoch

Der HLC erreicht damit eine Hubhöhe von bis zu 180 Meter. Das ist fast doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue in New York und immer noch deutlich höher als das Ulmer Münster (161,5 Meter). Und sogar um 23 Meter höher als der Kölner Dom (157 Meter).

Liebherrs HLC295000 hat ein Leistungsvermögen von 8 Megawatt. Mit seiner Tragfähigkeit von 5000 Tonnen bei einer Ausladung von mehr als 30 Metern könnte er theoretisch neun voll beladene Airbus A380-Flugzeuge an den Haken nehmen oder rund 90 einsatzbereite Bundeswehr-Kampfpanzer des Typs Leopard 2.

Das sind der Liebherr-Konzern und die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH

Biberach an der Riß (Baden-Württemberg) weltweit 48.049 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der der 1949 in Kirchdorf an der Iller im Kreis Biberach gegründete Hersteller von Insgesamt beschäftigt der Liebherr-Konzern mit Sitz im schweizerischen Bulle sowie im oberschwäbischenBaden-Württemberg) weltweit 48.049 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der der 1949 in Kirchdorf an der Iller im Kreis Biberach gegründete Hersteller von

Krananlagen

Bergbaugeräten

Verkehrstechnik

Haushaltsgeräten

erzielte 2019 einen Erlös von 11,75 Milliarden Euro.

Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH wurde 2002 gegründet. Das Werk an der Ostsee nahm 2005 den Betrieb auf und entwickelt und fertigt

Schiffskrane

Hafenmobilkrane

Offshorekrane

Hafentransportfahrzeuge (Reachstacker)

Komponenten für Containerkrane

Einige Fakten zum Unternehmen Liebherr MCCtec Rostock GmbH:

Gründung: 2002

Mitarbeiter: 1640