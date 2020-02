Am Freitagabend ging es hoch her bei „Let’s Dance“ – und zwar nicht nur, weil das das Tanzbein geschwungen wurde. Auch der Wendler (47) und sein „Playboy“-Nackt-Häschen Laura (19) – plus Komiker Oliver Pocher hatten mal wieder ihren Anteil daran. Sie haben damit ordentlich für Publicity für die 13. Staffel der RTL-Show – und sich selbst gesorgt. In den sozialen Medien wurde das ungleiche Paar heiß diskutiert.

Viele hatten auf einen Heiratsantrag für Laura gehofft

Dabei hatte Laura Müller zuvor betont, dass sie nicht nur „Die „Freundin von...“ sein wolle. Doch das ging irgendwie unter. Manche hatten laut „Bild“ schon gehofft, dass der frisch geschiedene Sänger seiner jungen Freundin in der Show einen Heiratsantrag machen würde. Doch daraus wurde nichts.

Laura Müller im knappen Kleidchen holt 14 Punkte

Und viele hofften darauf, dass das TV-Sternchen Laura Müller endlich auch mal tanzt. Sie tat es, am Ende, mit Christian Polanc (41). Immerhin holte sie in einem wenig Haut bedeckenden Kleidchen 14 Punkte. Kritik blieb an der Cha-Cha-Cha-Nummer trotzdem nicht aus: Jurorin Motsi Mabuse tadelte: „Das ist nicht tanzen. Tanzen ist erleben!“

Gut gekleidet ist halb getanzt: Laura Müller beim Cha Cha Cha mit Christian Polanc.

© Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Inszenierter Zoff zwischen Wendler und Pocher

Es gab nicht nur Tanzduelle: Gegen Ende der Show kam es zu einem Schlagabtausch zwischen Komiker Oliver Pocher (42) und Michael Wendler. Seit Wochen gibt es Streit zwischen den beiden. Pocher hatte wiederholt auf Social Media gegen Wendler gestichelt.

RTL pflegt und inszeniert die Fehde mit der Live-Show „Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!“ am Sonntag, 1. März um 20:15 Uhr. Dann sollen die beiden in einem „testosterongeschwängerten Battle“ in mehreren Spielrunden gegeneinander antreten. Unterstützt von ihren Partnerinnen.

Michael Wendler (links) und Oliver Pocher. Sie pflegen ihren Streit medienwirksam. Sie treten in einer Live-Show von RTL gegeneinander an.

© Foto: Henning Kaiser, dpa

Vorher durften die Streithähne noch einander angockeln: „Ich glaube, dass Oliver sich wundern wird“, gab sich Wendler optimistisch. Pocher konterte: „In der Sendung knallt's dann richtig“, und er kündigte an: „Nichts ist abgesprochen und es gibt nicht nur beim "Tatort" Tote.“

Weltmeisterin Steffi Jones ist bei Let’s Dance raus

Da wurde die Tanzkunst fast schon zur Nebensache. Immerhin hat Fußball-Star Steffi Jones (47) sich mit Tanz-Profi Robert Beitsch (28) redlich bemüht, doch den Titel „Dancing Star 2020“ wird die Weltmeisterin nicht mehr holen: Sie flog als erster Promi raus. Dabei hatte sie zusammen mit ihrem Tanzpartner von der Jury aus

Joachim Llambi

Motsi Mabuse

und Jorge González

mehr Punkte erhalten als etwa Rapperin Sabrina Setlur (46). Doch das Publikum wollte das Team Setlur.

Fußball-Star Steffi Jones mit Tänzer Robert Beitsch ist raus bei Let’s Dance“.

© Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Auch der als „Dennis aus Hürth“ bekannte Martin Klempnow (46) gehört zu den 13 Prominenten, die auch am kommenden Freitag wieder ums Weiterkommen tanzen.

Ebenfalls weiter ist Publikumsliebling Ilka Bessin (48). Mit einem Wiener Walzer und einer persönlichen Geschichte zum Tanz sorgte die Komikerin für Tränen im Publikum.

Am kommenden Freitag, 6. März um 20.15 Uhr, geht der Tanzwettkampf um den Titel „Dancing Star 2020“ in die nächste Runde – vielleicht mit weniger Wendler-gegen-Pocher-Gedöns.