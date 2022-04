Schlechte Nachrichten für die Fans von Lena Meyer-Landrut: Die Sängerin hat ihre Sommer-Tour und alle Open-Air-Auftritte 2022 abgesagt. Mit diesen News wandte sie sich über Instagram an ihre Follower. Doch warum findet die Tour nicht statt? Was sagt Lena Meyer-Landrut selbst dazu?

Lena Meyer-Landrut: Tour im Sommer 2022 abgesagt

Lena Meyer-Landrut sagt ihre Tour im Sommer 2022 und ihre Festivalautritte ab. „Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen“, erklärte die Musikerin am Montag auf Instagram. „Mein Gefühl ist: Die Zeit ist noch nicht reif.“

Die „More Love Tour“, die ursprünglich für 2020 geplant war, sollte am 2. Juni in Leipzig starten.Die frühere ESC-Gewinnerin entschuldigte sich bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story auch dafür, ihnen „wieder ein Stück Normalität“ zu nehmen: „Es ist für mich keine leichte Entscheidung“.

Open Airs 2022 ohne Lena Meyer-Landrut

Die Open-Airs auf denen Lena Meyer-Landrut gespielt hätte, werden natürlich trotzdem stattfinden. Doch ohne die Sängerin. Wenn sie keine Tour spiele, dann mache das keinen Sinn. Unter anderem waren Festival-Teilnahmen in Hannover und Mannheim geplant. „Weil wir die Tour nicht spielen, macht es wirtschaftlich, inhaltlich und Umwelt technisch nachhaltig leider absolut keinen Sinn, die zu spielen, was mich sehr schmerzt und traurig macht.“

Karten für Lena Meyer-Landrut: Was tun mit gekauften Tickets?

Wie die Sängerin selbst über Instagram sagt, können bereits gekaufte Karten an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Für die Open Airs behalten sie ihre Gültigkeit.