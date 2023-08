Der Fund am 19. Mai 2022 war schrecklich: Ein Kanufahrer hatte an jenem Donnerstag an einer Staustufe bei Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen) bei Großmehring etwas in der Donau treiben sehen und mithilfe seines Paddels an Land gebracht. Es handelte sich um eine stark verweste Leiche eines Kindes . Der Junge, dessen genaue Todesursache unklar ist, war in Plastik eingewickelt und mit einem Pflasterstein im Fluss versenkt worden. Es wird vermutet, dass der Junge umgebracht wurde. Bis heute ist die Identität nicht geklärt.