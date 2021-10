Es ist einer der Kultfilme für die Weihnachtszeit schlechthin: „Kevin – Allein zu Haus“ zu schauen ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen ein Ritual an den Feiertagen. Für Fans des Films gibt es nun gute Nachrichten, denn nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Lego-Welt gibt es bald die Szenen aus der Komödie zu sehen. Das Ideas Set „Home Alone“ soll für noch mehr Spaß an Weihnachten sorgen. Alle Infos zum neuen Set von Lego gibt es hier.

Lego Set Ideas Home Alone zu Film „Kevin - Allein zu Haus“

Film „Kevin – Allein zu Haus" gibt es bald ein Lego-Set zu kaufen. Die Weihnachtskomödie wird zum Nachbauen angeboten. Kinder und Erwachsene können dabei jede Menge Details am Haus der McCallisters entdecken. „Mit den tollen Funktionen kannst du dann urkomische Szenen nachstellen", heißt es auf der Seite des Lego-Onlineshops. Jede Etage des Hauses lässt sich demnach abnehmen und bekannte Szenen des Films nachbauen. Kevins Flucht gegen die Banditen, die legendäre Rasier-Szene vor dem Badezimmerspiegel oder der glühende Ofen im Keller:

Lego Set „Home Alone“ mit Nummer 21330 ab 1.11.21 verfügbar

Lego-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, bis sie das Ideas Set „Home Alone“ kaufen können. Bereits ab 1. November 2021 ist der Artikel erhältlich.

Preis für Set zu „Kevin - Allein zu Haus“: Kosten

Das Lego-Set Ideas Home Alone (21330) ist ein eher teures Weihnachtsgeschenk. Der Preis beträgt laut Onlineshop von Lego 249,99 Euro. Das Set wird für alle ab 18 Jahre empfohlen; es beinhaltet fast 4000 Teile.

„Kevin – Allein zu Haus“ in Lego-Steinen: Welche Minifiguren enthält Ideas Home Alone 21330 ?

Fünf Minifiguren enthält das Set zur Weihnachtskomödie „Kevin – Allein zu Haus“. Diese Figuren gehören dazu: