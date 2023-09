Kaufland ruft ein bestimmtes Grillgemüse zurück, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass darin Sojabohnen (Edamame-Schoten) enthalten sind. Aufgrund möglicher allergischer Reaktionen sollten Kunden das Tiefkühl-Produkt nicht verzehren, teilte Kaufland am Freitag mit. Menschen, die nicht allergisch auf Soja reagieren, können das Produkt demnach bedenkenlos essen. Das Grillgemüse wurde unter anderem in Kaufland-Märkten in Baden-Württemberg und Bayern verkauft.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen

Es handelt sich bei der Ware um K-Classic Grillgemüse 750g GTIN 4337185825385 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05/2025 und der Charge 29/05/23. Der Hersteller sei CN Deutschland GmbH.

Kaufland habe das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Kaufland Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.