Heute ist es in Tirol zu mehreren Lawinenabgängen in Skigebieten gekommen. Ein Unglück ging tödlich aus. Vier Menschen sind in Spiss – einem Ort im österreichischen Tirol bei Landeck – durch eine Lawine ums Leben gekommen. Eine Person wird in dem Ort nahe der Schweizer Grenze immer noch vermisst.

Lawinen-Unglück in Spiss: Vier Tote, eine vermisste Person in Tirol

Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Bundesland Tirol sind vier Menschen getötet worden. Eine weitere Person werde vermisst, teilte die Leitstelle der Einsatzkräfte am Freitag mit. Das Unglück ereignete sich im Gebiet von Spiss, einem Ort an der Grenze zur Schweiz. Informationen zu Herkunft und Identität der Opfer waren noch nicht bekannt.

Aktuelle Lawinen-Gefahr in Tiroler Skigebieten: Lawinenwarnstufe 3

Am Freitag gingen in Tirol bis zum Nachmittag dreizehn Schneebretter ab. Im beliebten Skiort Sölden verschüttete eine Lawine fünf Wintersportler auf einer gesicherten Piste. Sie wurden lebend geborgen.

Hubschrauber über Spiss sucht vermisste Person

Zum Einsatzort in Spiss flogen zwei Schweizer Hubschrauber, ein österreichischer Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber, berichtet der ORF heute. Nähere Details zu den Opfern seien noch nicht bekannt.