Sturm, Schnee und Dauerregen: Unwetter sind über große Teile Italiens hinweggezogen. In Südtirol herrschte Schneechaos. Die Brennerautobahn war am Sonntag zwischen Brixen und Sterzing wegen heftiger Schneefälle gesperrt, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Im Ort Martell sei eine Lawine abgegangen, einige Häuser seien beschädigt worden, Verletzte gebe es aber vermutlich nicht, berichtete der Fernsehsender Rai Südtirol. „Heute herrscht im Großteil Südtirols "große" Lawinengefahr Stufe 4“, erklärte Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter.

Betroffen sind auch immer mehr Straßen. Dazu ein Tweet von Peterlin:

Venedig hat mit Hochwasser und Unwetter zu kämpfen

In Venedig wurde die Spitze des Hochwasserstandes gegen Mittag erwartet. Die Kommune warnte wieder vor starkem Wind. Bürgermeister Luigi Brugnaro rief zur „maximalen Vorsicht“ auf.

Über Rom fegte in der Nacht ein Sturm. Zahlreiche Bäume kippten um. Auch in der Toskana herrschte Alarm. In der Gegend um Grosseto wurden Dächer abgedeckt, teilte die Feuerwehr mit.