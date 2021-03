In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg finden am Sonntag, 14.03., die ersten Landtagswahlen des Superwahljahres 2021 statt

In RLP kämpft Ministerpräsidenten Malu Dreyer von der SPD um eine weitere Amtszeit gegen den CDU-Kandidaten Christian Baldauf

Umfragen und Prognosen sehen die Sozialdemokraten vor den Christdemokraten

Weder die grüne Kandidatin Anne Spiegel, noch die Spitzenkandidatin der Liberalen, Daniela Schmitt, sind mit einer Koalitionsaussage in den Wahlkampf gezogen

Im Laufe des Tages folgen hier die Hochrechnungen zur Auszählung der Ergebnisse sowie Informationen zur Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl RLP

Malu Dreyer oder Christian Baldauf? SPD oder CDU? In Rheinland-Pfalz sind 3,1 Millionen Menschen wahlberechtigt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeigte sich am Sonntagvormittag bei der Stimmabgabe in ihrer Heimatstadt Trier zuversichtlich. „Aber man wird es erst heute Abend genau wissen.“ Es gebe keine Wechselstimmung.

Dreyer über Landtagswahl in RLP 2021: „Unglaublich langer Wahlkampf“

„Es war wirklich ein unglaublich langer Wahlkampf, ja, neben Corona“, sagte sie. Man habe ja schon im Januar wegen der Briefwahl begonnen. „Insofern: Irgendwann muss der Wahltag auch kommen. Und heute ist er da. Und darüber bin ich froh.“ Sie hoffe, dass viele Bürger, die nicht per Briefwahl abgestimmt hätten, am Sonntag trotz des durchwachsenen Wetters noch zur Wahl gingen.

Nach der Abgabe ihrer Stimme im Schammatdorf in Trier wollte sie noch Zeit mit ihrem Mann verbringen, bevor sie dann nach Mainz fahren werde. „Man hat auch noch nie so einen Wahlabend gehabt“, sagte sie. Es könne nur gefeiert werden, „was Corona zulässt“.

Landtagswahl RLP: Hochrechnung zur Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben bis Sonntagmittag mehr als die Hälfte der 3,1 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Bis 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung inklusive Briefwähler bei 52 Prozent, wie der Landeswahlleiter mittelte. „Wegen der hohen Zahl an Briefwählern war es in den Wahllokalen bislang sehr ruhig.“ Stichproben in ausgewählten Kommunen hätten bis zum Mittag einen Urnenwähleranteil von 7,5 Prozent ergeben. Weitere 44,5 Prozent hätten bereits per Briefwahl abgestimmt.

Bei der Landtagswahl 2016 habe die Wahlbeteiligung insgesamt bei 70,4 Prozent gelegen. Angesichts des hohen Briefwähleranteils sei es nicht möglich, die Wahlbeteiligung vor fünf Jahren bis 12 Uhr mit dem aktuellen Stand zu vergleichen, sagte ein Sprecher des Landeswahlleiters.

Landtagswahl RLP: Letzte Umfragen und Prognosen sehen SPD-Kandidatin Dreyer vorne

Letzte Umfragen sahen die SPD vor den Christdemokraten mit deren Spitzenkandidat Christian Baldauf. Dreyer ist seit 2013 Regierungschefin, die vergangenen fünf Jahre führte sie die einzige Ampel-Koalition in einem deutschen Flächenland an. Sie würde gerne mit Grünen und FDP weiter regieren. CDU-Landtagsfraktionschef Baldauf will dagegen mit seiner Partei die SPD nach 30 Jahren an der Macht ablösen.

Anne Spiegel und Daniela Schmitt ziehen ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf zur Landtagswahl RLP

Weder die grüne Spitzenkandidatin Anne Spiegel, noch die Spitzenkandidatin der Liberalen, Daniela Schmitt, sind mit einer Koalitionsaussage in den Wahlkampf gezogen.

FDP-Kandidatin Daniela Schmitt bei der Abgabe ihres Stimmzettels zur Landtagswahl in RLP 2021.

© Foto: Andreas Arnold/DPA

Versuchter Wahlbetrug bei der Landtagswahl RLP? Dubioses Schreiben aufgetaucht

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ein Tweet der SPD in RLP. Im Aufsehen sorgt am Tag derein Tweet der SPD in RLP. Im Twitter-Beitrag der Sozialdemokraten vom Vormittag heißt es: „Unschöne Entdeckung am Wahltag. Die @cdurlp und ihr Abgeordneter Thomas Weiner müssen sofort erklären, was das sein soll? Ist das echt? Ist das ein Aufruf zum Wahlbetrug? Völlig daneben!“, twittert SPD Rheinland-Pfalz. Den Tweet ziert ein Schreiben, das offenbar an einen Wahlhelfer gerichtet ist. Das Brisante an dem Tweet: „Bitte achtet beim Stimmenauszählen besonders darauf, die Stimmen der SPD zu kontrollieren, damit dort nicht versehentlich ein paar Stimmzettel dazugeraten“, steht da geschrieben. Versehen mit einem Zwinker-Smiley.

Angeblich, so ist dem Foto des Schreibens zu entnehmen, soll dieses von CDU-Politiker Sven Koch und Thomas Weiner verschickt worden sein. Über die Echtheit des Zettels herrscht jedoch noch Unklarheit. SPD-Politiker Alexander Schweitzer, Vorsitzender der Fraktion im Landtag, fordert auf Twitter eine sofortige Stellungnahme der CDU.