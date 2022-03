Kretschmann und Strobl erkrankt Corona in der Landesregierung: Wer führt im Notfall die Amtsgeschäfte? Stuttgart Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich offenbar immer weiter aus, davon bleiben auch Prominente nicht verschont. Jetzt hat es auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwischt. Der Grünen-Politiker sei bereits am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden, hieß es.

Winfried Kretschman mit Corona infiziert

Es war zunächst unklar, ob Winfried Kretschmann auch an Corona, beziehungsweise Covid-19 erkrankt ist. Doch ein Regierungssprecher gab vorerst Entwarnung und erklärte, dass Kretschmann bisher lediglich „leichte Symptome“ einer möglichen Covid-Erkrankung habe. Winfried Kretschmann sei nun zu Hause in Sigmaringen-Laiz in Quarantäne. Der 73-jährige Grünen-Politiker ist dreimal geimpft.

Winfried Kretschmann hat stets eine vorsichtige Strategie im Kampf gegen die Pandemie verfolgt, dafür wurde Kretschmann zuletzt von Gegner der Corona-Regeln auch im privaten Bereich angegangen. Gegner der Corona-Politik marschierten Mitte Februar in der Nähe seines Privathauses in Laiz auf , was für heftige Kritik von Politikern fast jeder Couleur - auch von ihm selbst - auslöste.

Für den infizierten, 73-jährigen Grünen-Politiker gab es prompt erste Genesungswünsche. Baden-Württembergs SPD-Chef, Andreas Stoch, sendete via Twitter einen Gruß, er schrieb: „Gute Besserung, lieber Winfried Kretschmann und einen milden Verlauf“.

Innenminister Thomas Strobl an Corona schwer erkrankt

Winfried Kretschmann ist nicht der erste aus der BW-Landesregierung, der Corona hat:

Auch Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) hatte sich vor zwei Wochen infiziert. Ihm erging es allerdings sehr schlecht, der Verlauf war trotz der meist weniger heftigen Omikron-Variante schwerer: Strobl lag fünf Tage wegen einer Lungenembolie und einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Seit Freitag, 4.3.2022, ist der 61-jährige CDU-Landeschef wieder zuhause und will sich dort auskurieren.

Der erste prominente Landespolitiker, der dieses Jahr wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne musste, war der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel (34) aus Ehingen.

Tödlich verlaufen war im Dezember 2021 die Corona-Infektion und Covid-Erkrankung des AfD-

Politikers Bernd Grimmer aus Pforzheim, er starb mit 71 Jahren und hatte noch im Herbst zuvor die Corona-Politik „Panikmache“ und „Alarmismus“ genannt:

Erkrankungen an der Omikron-Variante meist nicht ganz so schwer