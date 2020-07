Er gilt als hellster Schweifstern seit sieben Jahren, und am Donnerstag, 23. Juli, kommt er der Erde besonders nahe - dennoch neigt sich der Besuch des Kometen „Neowise“ an unserem Nachthimmel damit auch seinem Ende zu. Zwar wird die Entfernung des Kometen von der Erde kurzzeitig auf „nur“ noch 103 Millionen Kilometer schrumpfen, doch aktuell verliert „Neowise“ erwartungsgemäß bereits merklich an Helligkeit.

Komet Neowise - Rückflug in die Tiefen des Alls

Der Grund: Der nächtelang mit bloßem Auge sichtbare Komet entfernt sich immer weiter von der Sonne, der er am 3. Juli am nächsten kam. Seither befindet sich der Himmelskörper mit der Bezeichnung C/2020 F3 auf dem Flug zurück in die Tiefen des Alls.

Wenn er dabei der Erde am Donnerstag am nächsten kommt, wird seine Entfernung von unserem Planeten immer noch rund zwei Drittel der Distanz zwischen Erde und Sonne betragen. Danach wächst die Entfernung zwischen Komet und Erde schnell an.

Wie kann man den Kometen Neowise am besten sehen?

Wolkenloser Himmel für freie Sicht

Keine Sonne - nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang.

Sonnenuntergang am Donnerstag, 23. Juli 2020: gegen 21.08 Uhr - Sonnenaufgang am Freitag, 24. Juli 2020: gegen 5:45 Uhr

gute Aussicht - Hügel, Aussichtspunkte oder Ähnliches, die einen Blick in Himmelsrichtung Nordosten bzw. Nordwesten bieten

Keine Störlichter - fremde Lichtquellen wie in bewohnten Gebieten meiden (hier findet ihr eine Karte mit der aktuellen Lichtverschmutzung)

Derzeit ist der Komet unter der Sternenkonstellation Großer Wagen im Sternbild Großer Bär aufzufinden

für große Fans und Kenner wird im Internet sogar ein Livestandort angeboten

Sternenhimmel Leserfotos des Kometen Neowise Bilderstrecke öffnen

Wie kann man Neowise gut sehen? Himmelrichtung

Und wo müssen Neugierige hinschauen? Nach Einbruch der Dunkelheit einen Platz mit möglichst freier Sicht nach Norden suchen, dort zieht er unterhalb des Sternbilds des Großen Wagens seine Bahn. Das Handy kann hier mit einer Kompassfunktion helfen. Aber auch Apps versprechen das Phänomen aufzuspüren.

„Kometen sind Schweifsterne, wenige Kilometer große Brocken aus dem All, die aus Geröll, Wasser und Staub bestehen“, heißt es bei den Sternfreunden. Kommt ein Komet der Sonne nah, werde er regelrecht aufgetaut und der Kometenschweif bilde sich. Viele Kometen würden dieses Auftauen nicht überstehen, doch Neowise sei ein „größeres Kaliber“. Entdeckt wurde Neowise erst im März dieses Jahres von dem reaktivierten Weltraumteleskop gleichen Namens.

Neowise beobachten - So wird das Wetter am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst können sich in der Nacht zum Freitag einige Wolkenfelder am Himmel halten. Im Südosten Baden-Württembergs kann es auch vereinzelt Schauer geben, ansonsten soll es jedoch trocken bleiben.

Apps für den Sternenhimmel

Wer sich beim Blick in den Himmel fragt, welche Sternenbilder man da wohl gerade sieht, dem können diese Apps helfen:

Schweifstern Neowise erst vor vier Monaten entdeckt

„Neowise“ wurde erst am 27. März entdeckt, und zwar vom reaktivierten Infrarotweltraumteleskop „Wise“ der Nasa. Die Entdeckung von Kometen ist an sich nichts Ungewöhnliches - Schweifsterne ziehen häufig an der Sonne vorbei. Aber die meisten sind nur in Fernrohren zu sehen. Sehr selten sind die spektakulär hellen Schweifsterne wie beispielsweise die prächtigen Kometen Hale-Bopp und Hyakutake aus den 90er Jahren.

Kometen gelten als Überbleibsel der Entstehung unseres Sonnensystems vor rund 4,6 Milliarden Jahren. Sie werden oft mit schmutzigen Riesenschneebällen aus Eis, Staub und Stein verglichen. Wenn diese Brocken sich auf ihrer Reise durchs All der Sonne nähern, bilden sie oft Schweife aus.

Wie ist die Größe des Kometen Neowise?

Eine der meist gestellten Fragen zum Kometen Neowise ist die nach seiner Größe. Einer Antwort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrttechnik auf Twitter zufolge wird der Komet auf einen Durchmesser von fünf Kilometern geschätzt.