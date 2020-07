Am 23.07.2020 wird derder Erde am nächsten sein. Doch schon seit einigen Tagen ist der Himmelskörper zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu sehen . Wer unter bestimmten Bedingungen in Richtung Nordosten blickt, hat gute Chancen, dasmit bloßem Auge beobachten zu können. Viele Menschen in Ulm und der Region haben das schon geschafft - und einige davon haben sogar eingemacht und es uns geschickt.