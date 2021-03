Die „Fridays for Future“-Bewegung ruft für heute (Freitag) zum siebten globalen Klimastreik auf. In Deutschland sind unter dem Motto „#AlleFür1Komma5“ Aktionen in mehr als 100 Städten geplant. Das Motto mahnt die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 an. Der Vertrag setzt das Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Klimaaktivisten passen sich an Pandemie an

Allerdings sind die Teilnehmerzahlen aufgrund von Corona vielerorts beschränkt. „In Zeiten einer globaler Pandemie ist es uns an vielen Stellen nicht möglich, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Trotzdem werden wir präsent sein“, erklärte die Bewegung. Geplant seien „vielseitige, coronakonforme Aktionen“.