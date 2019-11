Die „Fridays for Future“ - Bewegung ruft am 29. November wieder zum globalen Klimastreik auf. Die Demonstration findet demnach am Tag des Black Friday statt. In Deutschland bekommen die Demonstranten prominente Unterstützung von mehreren Bands, darunter Seeed und Deichkind.

Seeed tritt auf Klima-Demo am Black Friday in Berlin auf

Nachdem bereits bei der letzten Klima-Demo in Berlin viel Show auf einer großen Bühne vor dem Brandenburger Tor geboten wurde, hat sich für die bevorstehende Kundgebung am 29. November, dem Black Friday, die Band Seeed angekündigt. Hierzu hieß es von Seiten der Klimaaktivisten: "Unter anderem wird die aus Berlin stammende Band Seeed auftreten und uns durch ihre Darbietung unterstützen. Wir hoffen so, viele Leute zu erreichen und gemeinsam gegen die schlechte Klimabilanz der Bundesregierung zu protestieren." Auch auf der Instagram-Seite von „Fridays for Future“ wurde unter dem Hashtag #neustartklima ein Post zum Auftritt von Seeed verfasst.

Deichkind mit Konzert bei Klimastreik in Hamburg

Weitere musikalische Unterstützung bekommt die „Fridays for Future“-Bewegung von Deichkind. Wie die Organisation auf ihrer Facebook-Seite verkündete, wird die Band die Demo auf dem Rödingsmarkt in Hamburg unterstützen. Die Ankündigung war dabei an den Deichkind-Song „Wer sagt denn das?“ angelehnt. Und natürlich nutzte die Organisation das auch gleich, um ihre Kritikpunkte zu verdeutlichen.

Hier bekommt ihr Tickets für Seeed und Deichkind

► Tickets für weitere Konzerte von Seeed findet ihr auf eventim.

► Tickets für weitere Konzerte von Deichkind findet ihr auf prestigetickets.

30.000 Teilnehmer in Hamburg angekündigt

Der Polizei zufolge sind am 29. November 30.000 Teilnehmer in Hamburg bei der Großdemo angemeldet. Bei der bisher größten Klimademo am 20. September hatte die Polizei auch ursprünglich mit etwa 30.000 Teilnehmern gerechnet, am Ende zogen bis zu 100.000 Teilnehmer durch die Stadt. Damals hatte Henning May von AnnenMayKantereit die Kundgebungsteilnehmer musikalisch auf die Demonstration eingestimmt.