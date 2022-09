Der Weltkindertag findet am 20. September 2022 statt. In 145 Ländern weltweit, wird der Tag gefeiert und über die individuellen Bedürfnisse von Kindern nachgedacht. Auch in Deutschland hat dieser besondere Tag einen sehr hohen Stellenwert.

Wo ist der Kindertag 2022 ein Feiertag ?

? Sind Geschäfte am Kindertag geöffnet?

am Kindertag geöffnet? Warum gibt es den Weltkindertag und den Internationalen Kindertag?

Welche Aktionen gibt es am Kindertag?

Weltkindertag und internationaler Kindertag - warum gibt es zwei Kinderfeste?

In Deutschland wird der Weltkindertag am 20. September 2022 gefeiert. In diesem Jahr fällt der Tag auf einen Dienstag. Es gibt zudem einen internationalen Kindertag, dieser findet am 1. Juni statt.

Warum gibt es zwei Kindertage? Während der Teilung des Globalen Nordens in Ost und West vor 1990 hatte jede Seite einen eigenen Weltkindertag. Auf Vorschlag des Weltkinderhilfswerks UNICEF legte die Bundesrepublik den 20. September als Weltkindertag fest. In der DDR und den Staaten der Sowjetunion wurde der 1. Juni zum internationalen Kindertag bestimmt. Seit der Wiedervereinigung gibt es in Deutschland also zwei Kindertagsfeste, die in manchen Gegenden auch beide gefeiert werden.

Wo ist der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag?

In Deutschland ist der Weltkindertag seit 2019 in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag. Das wurde von Linke, SPD und Grüne eingeführt. In Thüringen bleiben an diesem Tag folglich die Geschäfte geschlossen.

In den anderen 15 Bundesländern ist der Weltkindertag kein gesetzlicher Feiertag. Dort haben die Geschäfte offen, zu erwarten sind aber Feste für Kinder und Demonstrationen, beispielsweise für Kinderrechte im Grundgesetz.

Bedeutung und Geschichte: Wofür steht der Weltkindertag?

Am 20. September 1989 wurde die Kinderrechtskonvention von den Vereinten Nationen beschlossen. Er soll daran erinnern, dass viele Kinder nicht das Privileg haben, aufgrund verschiedener Faktoren eine unbeschwerte Kindheit zu erleben. Zu diesen beeinflussenden Faktoren gehören beispielsweise Armut, Kriege und Konflikte, aber auch psychosoziale Ängste und Leistungsdruck. Auf all diese Einschränkungen für Kinder weltweit soll am Weltkindertag aufmerksam gemacht werden. Zudem sollen Freundschaften zwischen Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Für all dies sollen sich die Regierungen öffentlich verpflichten, die Arbeit des Deutschen Kinderhilfswerks und UNICEF Deutschland zu unterstützen. Zahlreiche Initiativen zum Weltkindertag am 20. September 2022 machen deswegen mit Demonstrationen, Festen und Veranstaltungen auf die Situation von Kindern aufmerksam.

Unter welchem Motto steht der Weltkindertag 2022?

Weltkindertag unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte“. Dieses Jahr gibt es eine eigens für Kinder eingerichtete Seite, die über die Rechte von Kindern aufklärt aber auch viele andere Themen wie Nachrichten, Politik, Sport und Wissenschaft kindgerecht aufarbeitet. Die Seite heißt In diesem Jahr steht derunter dem. Dieses Jahr gibt es eine eigens für Kinder eingerichtete Seite, die über die Rechte von Kindern aufklärt aber auch viele andere Themen wie Nachrichten, Politik, Sport und Wissenschaft kindgerecht aufarbeitet. Die Seite heißt www.kindersache.de

Beim diesjährigen Kindertag soll es um die Folgen der Pandemie auf das Kinderleben haben, aber auch um die anderen Krisen der Gegenwart: Wie kommen Kinder mit dem Krieg in der Ukraine klar? Machen sie sich Sorgen um die Klimakrise?

Weltkindertag Veranstaltungen und Aktionen

In vielen Städten gibt es zum Weltkindertag ein großes Veranstaltungsangebot. Unicef beispielsweise organisiert eine bundesweite Kreide-Mal-Aktion, bei dem Kinder im ganzen Land aufgerufen werden, an öffentlichen Plätzen und öffentlichen Straßen mit Kreide aufzumalen, was sie sich wüschen. Die Aktion heißt "Kinder erobern die Straßen". In Berlin wird jedes Jahr ein großes Weltkindertagsfest auf dem Potsdamer Fest veranstaltet. Es gibt dort Spiel- und Bastelaktionen, Kinderschminke und ein Bühnenprogramm.