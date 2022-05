In vielen Supermärkten und Tankstellen gibt es seit Dienstag, 24.5.2022, deutschlandweit eine. Dadurch kann die Ware nicht mit der EC-Karte bezahlt werden. Der Software-Anbieter Huth meldet eine Netzwerkstörung. Demnach können sich die Terminals in den einzelnen Geschäften nicht mit dem Host verbinden.

Verschiedene Medien - beispielsweise RTL - berichten, dass von der Störung unter anderem Filialen vonbetroffen sind. Auch in einzelnen Märkten der Kettensoll die Störung aufgetreten sein. Außerdem ist dieist in diesen Märkten nicht möglich.sollen von der Störung nicht betroffen sein. Laut Focus soll die Störung des Zahlungsverkehrsnoch andauern. Auch auf Twitter gibt es weiterhin aktuelle Meldungen über die weiter existierende Störung im Bezahlsystem. Wer seinen Großeinkauf vor dem anstehenden Feiertag erledigen möchte, sollte also lieber genug Bargeld einstecken.