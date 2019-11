An diesem Montag, dem 11.11.2019 um 11.11 Uhr beginnt in Deutschlands Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz die närrische Zeit. Allerdings erstmal nur für einen Tag - so richtig los geht es dann erst im neuen Jahr.

In Mainz beginnt die Saison mit einem Countdown, dann wird dort das Närrische Grundgesetz verlesen. In Düsseldorf erwacht nach neunmonatigem Tiefschlaf um elf Uhr elf der Obernarr Hoppeditz.

In Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Dort werden traditionell die meisten Besucher erwartet. In der Vergangenheit kam es dabei nicht selten zu unschönen Szenen wie Trink-Exzessen, Schlägereien, sexuellen Übergriffen und ungebremstem Wildpinklertum.

Fasnet-Start auch in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg startet die närrische Zeit an diesem Montag. Hier laufen allerdings eher noch die Vorbereitungen für Prunksitzungen. So gibt es unter anderem in Rechberghausen im Kreis Göppingen eine Prunksitzung am 16. November.

Kölner Karneval: Polizei mit 1000 Beamten im Einsatz

Dieses Jahr kündigt ein Polizeisprecher an: „Wer nach Köln kommt und meint, er kann hier Karneval mit Aggression feiern, der bekommt von uns die gelbe oder rote Karte.“ Gelb sei Platzverweis, rot Ingewahrsamnahme. Die Polizei werde mit 1000 Beamten im Einsatz sein. Dass der elfte Elfte diesmal auf einen Montag falle, müsse nicht zwangsläufig bedeuten, dass weniger Besucher kämen, so der Sprecher.