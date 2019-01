Fernsehen Kampf der Kandidaten

Ulm / Von Martin Weber

Gute Laune auf Knopfdruck: Seit 65 Jahren sorgen Spielshows für Stimmung in deutschen Wohnzimmern. Mit der ARD-Sendung „1:0 für Sie“ brachte der legendäre Showmaster Peter Frankenfeld am 31. Januar 1954 die erste Gameshow ins deutsche Fernsehen, in der sich Kandidaten bei witzigen Spielchen wie Luftballons rasieren oder Zigaretten mit Boxhandschuhen anzünden bewähren mussten. Die Show lief bis 1955 und war einer der ersten ganz großen TV-Erfolge in einer Zeit, als es gerade einmal 60 000 Fernsehgeräte in der Bundesrepublik gab.

Die Show begründete das Genre der Spielshow im deutschen Fernsehen, vor allem in den sechziger und siebziger Jahren waren die Sendungen mit den charismatischen Moderatoren und den aufgeregten Kandidaten enorm erfolgreich.

Wenn der Holländer Rudi Carrell in den Siebzigern samstagsabends seine Gameshow „Am laufenden Band“ präsentierte, saß die halbe Nation vor dem Fernseher, produziert wurde die ARD-Sendung von einem gewissen Alfred Biolek.

Im Finale der Show nahm der Sieger vor einem Laufband Platz, auf dem verschiedene Gegenstände oder Symbole an ihm vorbeiliefen. Die Sachen, die sich der Kandidat merken konnte, durfte er mit nach Hause nehmen – zu gewinnen gab es dabei auch größere Preise wie etwa Reisen. Die von 1974 bis 1979 laufende Sendung machte Rudi Carrell zu einem der beliebtesten Entertainer im deutschen Fernsehen, er war später auch mit Shows wie „Rudis Tagesshow“ oder „Herzblatt“ enorm erfolgreich.

Von 1981 an überstrahlte ein Format alle anderen: Die von Frank Elstner erfundene Eurovisionssendung „Wetten, dass..?“, die aus großen Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen wurde, schlug eine wie eine Bombe. Gleich in der ersten Sendung am 14. Februar 1981 führten Wettkandidaten außergewöhnliche Kunststücke vor – so brachte ein gewisser Hans Oßner eine handelsübliche Wärmeflasche mittels Aufblasen zum Platzen und ein Mädchen sprang vom Ein-Meter-Brett ins Wasser, ohne mit dem Kopf unterzutauchen. In „Wetten, dass..?“ wurden Laster auf Biergläsern geparkt, Flaschen mit dem Gabelstapler geöffnet und unglaubliche Gedächtnisleistungen abgerufen.

Der Buntstift-Skandal

Einen Skandal gab es 1988, als der Redakteur einer Satirezeitschrift den damaligen Wetten-dass-Moderator Thomas Gottschalk und Millionen von Fernsehzuschauern hinters Licht führte: Er wettete, mit verbundenen Augen Buntstifte an ihrem Geschmack zu erkennen. Er gewann seine Wette, gab danach aber zu, geschummelt zu haben.

Zu einem tragischen Zwischenfall kam es am 4. Dezember 2010, als sich der Kandidat Samuel Koch bei einer tollkühnen Wette in der ZDF-Sendung eine Querschnittslähmung zuzog. Thomas Gottschalk hängte seinen Hut wegen dieses Unglücks 2011 an den Nagel, danach dümpelte die stark unter Quotenschwund leidende Show unter Markus Lanz noch vor sich hin, bis sie 2014 in der Versenkung verschwand – in einer Zeit, in der das Genre Spielshow schon auf dem absteigenden Ast war.

Es gibt zwar auch heutzutage noch Spielshows wie „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume im Ersten oder „Schlag den Star“ (Pro Sieben), aber die großen Zeiten der Kandidaten-Spektakel sind eindeutig vorbei.