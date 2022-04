In der Stadt Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens sechs Menschen erschossen worden. Neun weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) mit. Die Sicherheitskräfte reifen via Twitter unter dem Hashtag #kstreetshooting dazu auf, die betroffene Gegend in der Innenstadt zu meiden.

© Foto: Rich Pedroncelli/dpa

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Vor gut einem Monat hatte ein Mann in einer Kirche in Sacramento mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötet.