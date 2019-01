Fasching Polizei warnt vor K.O.-Tropfen - das musst du wissen!

Ulm / swp

Die Narren sind los - In der fünften Jahreszeit wird ausgiebig gefeiert. Die Polizei warnt gerade dann vor K.O.-Tropfen. Das musst du wissen und beachten.

Was wir besonders an der fünften Jahreszeit, dem Fasching, lieben? Na das Feiern natürlich. Doch dabei sollten die Feiernden aufpassen - vor K.O.-Tropfen. Auch die Polizei warnt vor allem in der Faschingszeit zur Vorsicht vor der geruch- und farblosen Gefahr.

Was sind K.O.-Tropfen?

Als K.O.-Tropfen werden zumeist die Substanzen GHB und GBL, die auch als „Liquid Ecstasy“ bekannt sind, bezeichnet.

Das Tückische an den Substanzen, sie sind farb- und geruchlos. Daher werden sie häufig unwissentlich konsumiert. Bei geringer Dosierung wirkt die Droge enthemmend und berauschend. Höher dosiert ist die Wirkung einschläfernd. Das nutzen Kriminelle aus, um Opfer auszurauben oder sie zu missbrauchen.

Wie wirken K.O. Tropfen?

Symptome: Je nach körperlicher Verfassung und Dosierung wirken die Substanzen sehr unterschiedlich. Innerhalb von 10 bis 20 Minuten setzt dir Wirkung bereits ein. Zu Beginn ähneln die Symptome denen des Alkoholkonsums. Normales Sprechen und Bewegen stellt zu Beginn der Wirkung keine Probleme dar. Eine schwindende Hemmung und überschwänglicher Redefluss können ebenfalls eintreten. Oft klagen Betroffene von Übelkeit und Schwindel.

Die schwindende Selbstbeherrschung nutzen Täter häufig, um ihre Opfer an einen anderen, entlegeneren Ort zu bringen - um sie dort auszurauben oder sich an ihnen zu vergehen.

Bei höherer Dosierung wirkt die Droge einschläfernd und kann zu tiefer Bewusstlosigkeit führen. In der Kombination mit Alkohol können K.O.-Tropfen sogar lebensbedrohlich sein, da die Gefahr einer Atemlähmung besteht.

Erst nach Stunden der Bewusstlosigkeit kommen die Opfer wieder zu sich. Meist fühlen sie sich schlapp und matt und können sich nur lückenhaft oder gar nicht an das Geschehene erinnern.

Wie kann ich mich schützen?

Da Selbstschutz häufig nach der Einnahme von K.O.-Tropfen keine Möglichkeit mehr ist, gilt es vorzubeugen.

offenen Getränke niemals unbeaufsichtigt lassen

Getränke selbst an der Bar entgegennehmen

keine Getränke von Unbekannten entgegennehmen oder nur in verschlossenen Originalflaschen

bei einer Einladung auf ein Getränk dieses selbst entgegennehmen

Freunde achten auf Freunde – verhält sich jemand auffällig, wird die Person nicht unbeaufsichtigt gelassen und vor allem nicht in Obhut von Unbekannten gegeben

wenn du dich unwohl fühlst und alleine bist, wende dich an das Personal. „Ist Luisa hier“ kann dir helfen

Wie reagiere ich richtig?

Wenn ein Freund oder eine Freundin bewusstlos oder nicht ansprechbar ist, alarmiere einen Notarzt (112). Kontrolliere die Atmung und den Puls, auch die stabile Seitenlage ist angebracht, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Ist es bereits zu einem Gewaltverbrechen gekommen, zögere nicht die Polizei zu informieren. Das Nachweisen von K.O.-Tropfen ist nur kurze Zeit möglich. Daher ist schnelles Handeln nötig, wenn du Klarheit und einen Beweis gegen den Täter erlangen möchtest. Acht bis 12 Stunden ist die Droge im Blut oder im Urin nachweisbar. Informiere die Ärzte, dass auf K.O.-Tropfen untersucht werden soll. Wende dich ebenfalls an die Polizei und erstatte Anzeige.

