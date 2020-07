USA, Großbritannien und Schweden, mit dem Wikileaks-Gründer Julian Assange wird schon lange Uno-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, der Australier seinen 49. Geburtstag. Anlass für Ulmer Aktivisten, an diesem Tag um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Münsterplatz zu organisieren. Der Umgang der westlichen Welt, insbesondere der, mit demwird schon lange intensiv diskutiert . Nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat die Diskussion durch das Interview mit dem, der schwere Vorwürfe gegen die schwedische Justiz erhoben hat. Die Situation von Julian Assange hat viele Menschen bewegt – weltweit und auch in der Region . Am 3. Juli feiert derseinen. Anlass für, an diesem Tag um 17 Uhr eineauf demzu organisieren.

Vorgeschichte: Wie kam es zum Prozess gegen Julian Assange?

geheimen US-Dokumenten, die unter anderem Kriegsverbrechen dokumentieren, wurde er berühmt. Der Prozess gegen Julian Assange startete Ende Februar 2020 . Assange hatte Wikileaks 2006 gegründet. Durch die Veröffentlichung von, die unter anderemdokumentieren, wurde er berühmt.

Bereits seit April 2019 sitzt Assange in London in Haft. Zuvor lebte er rund sieben Jahre lang als politischer Flüchtling in der Botschaft von Ecuador in London. Als ihm der neue Präsident Lenín Moreno das politische Asyl entzog, wurde er in Großbritannien zu 50 Wochen Gefängnis verurteilt, weil er sich der Justiz entzogen habe.

Die USA haben einen Auslieferungsantrag gestellt, ihm drohen 175 Jahre Haft. Deswegen muss Assange im Gefängnis bleiben, obwohl er seine Strafe nach britischem Recht abgesessen hat.

Julian Assange sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in London

Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Londoner Südosten. Um ihn herum: Radikale Islamisten oder auch gewaltbereite Neonazis wie der als Londoner Nagelbomber bekannt gewordene David Copeland, der Assange sitzt derzeit imim Londoner Südosten. Um ihn herum: Radikale Islamisten oder auch gewaltbereite Neonazis wie der als Londoner Nagelbomber bekannt gewordene David Copeland, der drei Menschen tötete, über hundert verletzte und einen Rassenkrieg starten wollte.

Stella Morris, früher seine Anwältin, bangt um sein Leben. Morris, die auch Covid-19 verheerend sein könnte. Ein Häftling in Belmarsh sei bereits an der Lungenkrankheit gestorben. Assange befinde sich 23 Stunden am Tag in Isolation und erhalte keinen Besuch mehr, sagte Morris weiter. Ein britisches Gericht hatte Ende März eine Freilassung auf Kaution abgelehnt, weil Fluchtgefahr bestehe. Assanges Lebensgefährtin, früher seine Anwältin, bangt um sein Leben. Morris, die auch Mutter zweier kleiner Kinder von ihm ist, sagte, dass Assange schon zuvor schon gesundheitlich stark angeschlagen gewesen sei und eine Ansteckung mitverheerend sein könnte. Ein Häftling in Belmarsh sei bereits an dergestorben. Assange befinde sich 23 Stunden am Tag inund erhalte keinen Besuch mehr, sagte Morris weiter. Ein britisches Gericht hatte Ende März eineabgelehnt, weil Fluchtgefahr bestehe.

Wie geht es im Prozess gegen Julian Assange weiter?

Eigentlich sollte die erste inhaltliche Anhörung im Prozess am 18. Mai stattfinden. Diese wurde allerdings wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Sie soll nun im September stattfinden. Ein genaueres Datum ist noch nicht bekannt.

„Free Julian Assange“: Wer engagiert sich für die Freilassung des Wikileaks-Gründers?