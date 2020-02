Prominente wollen am Samstag von etwa 13.30 Uhr an an einem Protestmarsch in London teilnehmen. Sie wollen gegen die mögliche Auslieferung des 48-jährigen Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA protestieren.

Zu den Teilnehmern gehören die Musiker Roger Waters (Pink Floyd), Chrissie Hynde (The Pretenders) und die Rapperin M.I.A., Modedesignerin Vivienne Westwood sowie der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis. Der Protestzug endet beim Parlament.

Die Anhörung Assanges beginnt am Montag in London. Er sitzt zurzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis im Osten der Hauptstadt.

Die Vereinigten Staaten werfen Assange vor, der US-Whistleblowerin Chelsea Manning - damals noch Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Dadurch wurden von US-Soldaten begangene Kriegsverbrechen bekannt. Es liegen 18 Anklagepunkte vor. Bei einer Verurteilung in allen Punkten drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft.