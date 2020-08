Derzeit sind auch in der Region Kettenbriefe im Umlauf, die vor allem Kinder zu gefährlichen Aufgaben anstiften. Diese werden von einem Absender, der sich „Jonathan Galindo“ nennt, hauptsächlich über Instagram, WhatsApp und TikTok sowie andere soziale Netzwerke verbreitet. Dem Empfänger wird die Frage gestellt: „Willst du mit mir spielen?“ Wer auf die Nachrichten reagiert, landet bald bei einer Liste von Mutproben, die bis hin zu lebensbedrohlichen Wagnissen reichen.

Die Kettenbriefe des vermeintlichen „Jonathan Galindo“, eine Art Grusel-Abwandlung der Disneyfigur, sollen Kindern in erster Linie Angst machen, schreibt der Verein zur Aufklärung von Internetkriminalität Mimikama . Es gibt deutliche Parallelen zu anderen Fakes wie derund der Gruselfigur Momo. Wichtig sei, dassund Kinder sich dieser Phänomene bewusst seien und Ängste möglichst bekämpft würden.

Auch soziale Medien reagieren auf „Jonathan Galindo“ Die Plattform TikTok hat den Suchbegriff deaktiviert und entfernt alle Nutzer mit einem derartigen Pseudonym, heißt es in einer Stellungnahme an Mimikama.

Auch derist das aktuelle Phänomen bekannt.