Nach dem Ende seiner eigenen Zeitschrift „JWD“ ist TV-Entertainer Joko Winterscheidt (im Printmedien-Bereich) nicht lange arbeitslos. Wie Kress online berichtet, soll Winterscheidt, der vielen aus seinen TV-Sendungen mit Klaas Heufer-Umlauf bekannt ist, einen Chefposten bei der Männer-Zeitschrift GQ übernehmen - genauer genommen den (schon per Namen kuriosen) Job als „Chief Curiosity Officer“. Unter anderem hatte auch Meedia in einem Artikel von Winterscheidts neuen Job berichtet.

Winterscheidt ist Chief Curiosity Officer - und steht für „Neugierde und Aktivitäten“

Dem Bericht zufolge wolle der Verlag Condé-Nast mit Winterscheidts Verpflichtung „Neugierde in die Themen und Aktivitäten von GQ einbringen“. „JWD“, Winterscheidts bisheriges, nach dem Vorbild der „Barbara“ von Barbara Schöneberger konzipiertes Magazin, war von Gruner und Jahr im vergangenen Jahr eingestellt worden.

Einen erfahrenen Journalisten holt GQ allerdings nach kress.de-Informationen ebenfalls neu ins Team: Michalis Pantelouris wird stellvertretender Chief Creative Director. Er soll das Content-Team zusammen mit Johannes Patzig als Head of Editorial führen, berichtet kress. André Pollmann soll Markenverantwortlicher bei GQ werden.

Winterscheidt hat „einfach Bock“ auf GQ und eine „Lawine an Ideen“

Wofür genau Winterscheidts neuer Arbeitstitel „Chief Curiosity Officer“ am Ende stehen wird, werden wohl die kommenden Ausgaben zeigen. In einem Interview mit seinem neuen Arbeitgeber GQ verriet er unter anderem seinen momentanen Gefühlsstand. „Ich habe einfach mega Bock! Ich könnte jetzt in tausend Worten erzählen, worauf alles, und ich habe eine Lawine an Ideen, aber am Ende läuft es immer wieder genau darauf hinaus“, sagte er in dem Gespräch.

Einschränkend erbat er sich aber auch ein wenig Anlaufzeit: „Trotzdem würde ich um ein paar Wochen Geduld bitten, wir arbeiten hier schnell, aber vor allem gut.“ Mit Blick auf sein vorheriges Print-Projekt „JWD“ sagte er: Dort seien er und sein Team „Piraten gewesen“, nun sei er auf einer Jacht, mit der er cruisen dürfe.

Joko Winterscheidt bei „Das Ding des Jahres“

Im Fernsehen geht Winterscheidt am Donnerstag mit „Das Ding des Jahres“ mit einer neuen Sendung an den Start. Sie wird um 20.15 Uhr auf ProSieben laufen. Zuletzt hatten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihrer Serie „Joko und Klaas gegen ProSieben“ auf dem gleichnamigen Sender für Furore gesorgt.