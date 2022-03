Nach zwei erfolglosen Anläufen auf den Posten des US-Präsidenten hat es Joe Biden 2021 geschafft. Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 setzte er sich gegen seinen republikanischen Kontrahenten und Ex-US-Präsidenten Donald Trump durch. Damit wurde er zum mächtigsten Regierungschef der Welt.

Wer ist Joe Biden ?

? Wie kam er in die Politik ?

? Hat er Frau und Kinder ?

? Wie hoch ist sein Vermögen?

Die wichtigsten Infos über Joe Biden bekommt ihr hier.

Joe Biden im Steckbrief: Alter, Ehefrau, Kinder

Name : Joseph „Joe“ Robinette Biden

: Joseph „Joe“ Robinette Biden Geburtstag : 20. November 1942

: 20. November 1942 Alter: 79 Jahre

79 Jahre Geburtsort : Scranton, Pennsylvania

: Scranton, Pennsylvania Partei : Demokraten

: Demokraten Beruf : Politiker, Rechtsanwalt

: Politiker, Rechtsanwalt Ausbildung : Studium in Geschichte, Politikwissenschaft

: Studium in Geschichte, Politikwissenschaft Ehefrau : Jill Tracy Jacobs

: Jill Tracy Jacobs Kinder : Joseph Robinette III (1969-2015), Robert Hunter (*1970), Naomi Christina (1971-1972), Ashley (*1981)

: Joseph Robinette III (1969-2015), Robert Hunter (*1970), Naomi Christina (1971-1972), Ashley (*1981) Twitter : @JoeBiden

: @JoeBiden Instagram: joebiden

Vom US-Senator zum US-Präsidenten – Die politische Karriere von Joe Biden

Seine politische Karriere startete Joe Biden 1968. Damals arbeitete er in einer Anwaltskanzlei, deren Inhaber in der Lokalpolitik tätig waren. Anfänglich war er als Unabhängiger tätig, später wandte er sich den Demokraten zu. Seine erste große Rolle übernahm Biden ab 1973 als er mit gerade einmal 29 Jahren – und als einer der jüngsten – als Senator in den US-Senat gewählt wurde. Bis 2009 hatte er das Amt inne. Innenpolitisch setzte sich Biden unter anderem in den Bereichen Infrastruktur, Kriminalität und Frauenrechte ein. Außenpolitisch engagierte er sich im Kampf gegen Terrorismus und Massenvernichtungswaffen.

Präsidentschaftskandidat 1988 und 2008

1988 und 2008 startete Biden jeweils einen Versuch für die Demokraten als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen. Bei seinem ersten Anlauf stieg er aufgrund von Plagiatsvorwürfen bereits nach wenigen Wochen aus dem Rennen aus, 2008 verkündete er seinen Ausstieg, nachdem er bei Vorwahlprozessen nicht die erhofften Prozente erreichte.

Vize-Präsident unter Barack Obama

Nachdem Barack Obama 2008 zum US-Präsidenten gewählt wurde, ernannte er Joe Biden zu seinem Vizeminister und damit Außenminister. In seiner Zeit unterstützte er Obama sowohl in innen- als auch außenpolitischen Themen. Unter anderem war er ein Befürworter der neuen Gesundheitsreform.

Wahl zum US-Präsidenten

Nach zwei gescheiterten Anläufen bei den Wahlen zum US-Präsidenten und acht Jahren als Vizepräsident startete Joe Biden einen neuen Versuch auf den hohen Posten. Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 setzte er sich knapp gegen seinen Vorgänger Donald Trump durch. Seit dem 20. Januar 2021 ist Biden offiziell der 46. Präsident der USA.

Zwei Ehen, vier Kinder und ein Hund – Das ist die Familie von Joe Biden

Joe Biden wuchs gemeinsam mit zwei Brüdern und einer Schwester bei den gemeinsamen Eltern auf. Mit zehn Jahren siedelte die Familie nach Claymont in Delaware über. 1966 heiratete Biden Neilia Hunter, die er bereits aus Jugendtagen kannte. Sie bekamen drei Kinder: Joseph Robinette III, Robert Hunter und Naomi Christina. 1972 verunglückten seine Ehefrau und die jüngste Tochter bei einem Verkehrsunfall. Die beiden Söhne überlebten verletzt.

1977 heiratete Biden die Lehrerin Jill Tracy Jacobs. Mit ihr hat der Politiker die gemeinsame Tochter Ashley, die 1981 geboren wurde. 2015 musste Biden einen weiteren Schicksalsschlag verkraften, als sein Sohn Joseph an einem Gehirntumor starb.

Zu der Familie gehören aber nicht nur die Eheleute Biden und die Kinder, sondern auch zwei Hunde. Im vergangenen Dezember zog ein Deutscher Schäferhund mit dem Namen „Commander“ ins Weiße Haus ein. Außerdem gibt es noch Hund „Major“. Im Juni 2021 war Vierbeiner „Champ“ im Alter von 13 Jahren gestorben.

Joe Biden Vermögen: Wie viel verdient der US-Präsident?

Gehalt als US-Präsident soll 400.000 US-Dollar betragen. 230.000 Dollar im Jahr soll Biden bereits als Vizepräsident bekommen haben. Ebenfalls heißt es auf der Webseite, Biden galt bis vor seiner Vize-Präsidentschaft als gering verdienender Politiker. Er selbst soll sich als dem Mittelstand zugehörig bezeichnet haben. Erst seit dem Vize-Posten stieg auch sein Gehalt an, immerhin bekam er pro Rede zwischen 40.000 und 190.000 US-Dollar. Auch sein Buch „Promise Me, Dad“ soll rund 11 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben. Natürlich ist das Interesse, wie viel der Präsident der Vereinigten Staaten verdient, groß. Die Seite vermoegenmagazin.de schätzt das Vermögen von Joe Biden auf 7,5 Millionen Euro , das jährlicheals US-Präsident soll 400.000 US-Dollar betragen. 230.000 Dollar im Jahr soll Biden bereits als Vizepräsident bekommen haben. Ebenfalls heißt es auf der Webseite, Biden galt bis vor seiner Vize-Präsidentschaft als gering verdienender Politiker. Er selbst soll sich als dem Mittelstand zugehörig bezeichnet haben. Erst seit dem Vize-Posten stieg auch sein Gehalt an, immerhin bekam er pro Rede zwischen 40.000 und 190.000 US-Dollar. Auch sein Buch „Promise Me, Dad“ soll rund 11 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben.

Twitter und Instagram: Joe Biden in den sozialen Netzwerken

Wie schon sein Amtsvorgänger ist auch der amtierende US-Präsident auf den sozialen Netzwerken aktiv. Allerdings weit aus weniger intensiv. Dennoch informiert Joe Biden seine Follower unter anderem auf Twitter und Instagram über seine täglichen Arbeiten. Rund 33 Millionen User folgen ihm auf Twitter, mehr als 17 Millionen sind es auf Instagram.