Das kündigte der Demokrat am Dienstag auf Twitter an.

„In jeder Generation gibt es einen Moment, in dem sie für Demokratie und ihre Grundrechte einstehen muss“, so Biden. „Ich denke, dies ist unser Moment. Deshalb bestelle ich mich als US-Präsident zur Wiederwahl. Schließt euch uns an. Lasst uns den Job beenden.“ Die 60. Wahl zur US-Präsidentschaft ist auf den 5. November 2024 datiert. Biden wird dann 81 Jahre alt sein. Am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86.

Joe Biden wurde 2020 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Sein Kontrahent, der damals amtierende Präsident Donald Trump, räumte seine Niederlage zunächst aber nicht ein und verzögerte den Übergangsprozess. Bidens Amtseinführung erfolgte am 20. Januar 2021.