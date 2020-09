Bei Jet zwischen 13 und 14 Uhr 20 Liter gratis tanken

Weiterer Nachteil ist, dass es an den Gratis-Tankstellen schon in den letzten Tagen mit unschöner Regelmäßigkeit zu einem kleinen Verkehrschaos gekommen ist. Man muss auch als Anwohner gegebenenfalls also etwas Geduld mitbringen und darf gespannt sein, ob Jet auch den Raum Ulm beglücken wird.

Das sind die Jet-Tankstellen in der Regio Ulm / Neu-Ulm:

Jet Team, Memminger Str. 54, 89231 Neu-Ulm

Jet Team, Lerchenbergstraße, 7 89160 Dornstadt

Jet Team, Nersinger Str. 28, 89275 Elchingen

Jet Team, Ehinger Str. 11, 89155 Erbach

Jet Team, Ulmer Straße, Im Gewerbegebiet Burren 31, 89614 Öpfingen

Jet-Team, Albert-Einstein-Str. 15, 89340 Leipheim

Jet Team, Kässbohrerstraße 2 88471 Laupheim

Jet Team, Bertha-Benz-Straße 4 89188 Merklingen