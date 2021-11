In „Jenke. Das Food-Experiment“ geht Jenke von Wilmsdorff der Frage nach: „Was essen wir wirklich?“ Dafür isst er wochenlang überwiegend Lebensmittel, die höchst schadstoffbelastet sind und recherchiert, wie die Schadstoffe in unseren Lebensmitteln landen. Die neueste Folge der Jenke-Experimente läuft am 01.11.2021 auf ProSieben. Jenke von Wilmsdorff ist für seine außergewöhnlichen Reportagen und Experimente bekannt. Für richtig Aufsehen sorgte Jenke mit einer Folge, in der er sich Schönheits-OPs unterzog und mit dem neuen und beliebten Format „Jenke. Crime“.

Wann läuft die neueste „Jenke“-Folge? Worum geht es? Und wer ist Jenke von Wilmsdorff überhaupt? Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

„Jenke – Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?“ am 01.11.2021 auf Prosieben

Jenke von Wilmsdorff zeigt in einem neuen Selbstexperiment im Rahmen der „Green Seven Week“, wie sich versteckte Schadstoffe in unserem Essen auf uns auswirken können. Wie krass ist die Schadstoffbelastung in vermeintlich gesunden Lebensmitteln aus unseren Supermärkten wirklich? Und was richten sie in unserem Körper an?

In „JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?“ ernährt sich der Journalist Jenke von Wilmsdorff mehrere Wochen bewusst von stark belasteten Lebensmitteln und kontrolliert anschließend, wie sich Blutwerte und befinden ändern. Wann läuft die neue Folge?

Datum : Montag, 01. November 2021

: Montag, 01. November 2021 Uhrzeit : 20:15 Uhr

: 20:15 Uhr Sender: ProSieben

„Jenke Crime“ Staffel 2: ProSieben kündigt neue Folgen an

Zuletzt lief „Jenke Crime“ auf ProSieben. In der True-Crime-Reihe mit Jenke von Wilmsdorff geht es um die Hintergründe wahrer Verbrechen. Der Journalist setzt sich mit mehreren Kriminellen zusammen, die zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind. Er geht diversen Fragen auf den Grund, wie etwa: Wie wird man kriminell? Wie funktioniert Drogenhandel? Und was geht im Kopf eines verurteilten Straftäters vor? Das Format begeisterte sowohl im TV als auch digital. Daher hat sich der Sender dazu entschieden, Staffel 2 in Auftrag zu geben.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit dieser Eigenentwicklung in der Primetime so viel Erfolg haben, dass es eine weitere Staffel geben wird. Ich hänge an ‚Jenke.Crime.’ und den einzigartigen Möglichkeiten, die uns das Konzept dieser Sendung bietet“, so Jenke von Wilmsdorff zur Ankündigung der zweiten Staffel.

Jenke Experiment: Schönheits-OP – Gesicht vorher nacher

Im ersten Experiment für ProSieben ging Jenke im November 2020 der Frage nach Schönheit nach. Das Experiment: In 100 Tagen 20 Jahre jünger aussehen. Er wollte wissen, ob das möglich ist.

Die rechte Gesichtshälfte ließ er dafür ausschließlich kosmetisch behandeln: Schneckenschleim, Vogelkotpulver, Durchblutungsmaske, chemisches Peeling. Jenkes linke Gesichtshälfte blieb für schönheitschirurgische Eingriffe reserviert. Wie das Ergebnis aussieht, könnt ihr euch hier im Video ansehen:

„Das Jenke-Experiment“ – Seine beliebtesten Folgen

Bei RTL liefen 20 Episoden von „Das Jenke-Experiment“. Hier ist eine Auswahl der beliebtesten Folgen:

Experiment Fleisch

Jenke musste für dieses Experiment zwei Wochen lang jeden Tag ein Kilo Fleisch essen. Seine Gesundheit stand im Fokus und schon nach zwei Tagen erlitt er einen Gichtanfall. Danach hat er zwei Wochen als Veganer gelebt. Und jetzt ist er tatsächlich Vegetarier.

Experiment Pflege

Pflege. Ein Thema mit dem sich die Wenigsten beschäftigen bis sie es müssen. In seinem Experiment lebte Jenke mit Gips und fixierten Beinen in einem Pflegeheim und testete den Alltag eines Pflegefalls.

Experiment Plastik

Da jeder Deutsche laut dem Umweltbundesamt rund 37 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr verbraucht und das immer mehr zu Umwelt- und Gesundheitsproblemen führt, wählte Jenke dieses Experiment. „Wir nehmen regelmäßig Mikroplastik und Weichmacher in unseren Körper auf, was Folgen für unsere Gesundheit haben kann", so Jenke. Er wollte wissen: Was macht das mit unserem Körper?

Experiment Drogen

Unter der Aufsicht von Experten probierte Jenke verschiedene Drogen. Was schafft er alles auf Ritalin? Wie übersteht er ein 48-stündiges Party-Wochenende auf Ecstasy? Wie fühlt sich ein LSD Trip an? Und wo bleibt die Erinnerung, nachdem Jenke zum KO-Tropfen-Opfer wird? Das wollte er testen. Außerdem sprach er mit Betroffenen – Süchtigen und denen, die einen Entzug hinter sich haben.

Jenke von Wilmsdorff: Wer ist Jenke?

Jenke von Wilmsdorff machte an der Schauspielschule Düsseldorf eine Ausbildung und trat nebenbei in einigen Nebenrollen auf. Er war in verschiedenen Krimis und der Kultserie „Lindenstraße“ zu sehen. Außerdem war er als Radiomoderator erfolgreich und als Werbemodel tätig. Seit 2001 arbeitete er mit Birgit Schrowange für „Extra – Das RTL-Magazin“. Dabei war er als Reporter auf der ganzen Welt unterwegs. Seine Erfahrungen in der Zeit hat er in dem Buch „Brot kann schimmeln, was kannst Du? Meine wildesten Jobs“ aufgeschrieben.

Von 2013 bis 2020 lief die Doku-Reihe „Das Jenke-Experiment“ auf RTL. Im Mai 2020 wechselte Jenke dann zu ProSieben. Während seiner beruflichen Laufbahn hat er bisher diverse Film- und Fernsehpreise gewonnen, darunter den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Bestes Infotainment.

Jenke von Wilmsdorff auf Instagram

Der 55-Jährige hat einen Instagram-Account , dem rund 142.000 User folgen (Stand 01.11.2021). „Die Mutter aller Experimente“ beschreibt Jenke von Wilmsdorff sich in seinem Profil selbst. Ganz passend, denn er lässt auch seine Follower auf Insta an seinen Experimenten und den Themen seines Podcasts „Jenke Extreme Momente“ teilhaben.