RTL-Moderator Jan Hahn ist tot.

Der 47-Jährige starb nach kurzer schwerer Krankheit.

Jan Hahn hinterlässt drei Kinder.

Seit 2017 moderierte Jan Hahn die Sendung „Guten Morgen Deutschland“ bei RTL.

Jan Hahn. Nach Informationen von Sat.1 Frühstücksfernsehen. Elf Jahre lang moderierte er die Sendung und gehörte bis 2016 zur Stammbesetzung. Seit seinem Wechsel zu RTL im Jahr 2017 stand der gebürtige Leipziger für die Sendung „Guten Morgen Deutschland“ regelmäßig vor der Kamera. Trauer um den TV-Moderator. Nach Informationen von RTL ist der 47-Jährige gestorben. Hahn ist bekannt vor allem aus seiner Zeit beim. Elf Jahre lang moderierte er die Sendung und gehörte bis 2016 zur Stammbesetzung. Seit seinem Wechsel zuim Jahr 2017 stand der gebürtige Leipziger für die Sendung „“ regelmäßig vor der Kamera.

Wir sind tief betroffen über die Nachricht vom Tod unseres Moderators Jan Hahn. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie! Jan, wir werden Dich nie vergessen! https://t.co/l8IPnccDxP pic.twitter.com/mjwhy7sTcW — RTL (@RTLde) May 6, 2021

Jan Hahn ist tot: RTL-Moderator hinterlässt drei Kinder

Jan Hahn hinterlässt drei Kinder. Der jüngsten Spross kam 2019 auf die Welt. Die Mutter ist die aktuellen Lebensgefährtin Constanze. Wie RTL.de berichtet, starb Hahn nach kurzer schwerer Krankheit. Seit Ende Februar war er nach Informationen von T-Online.de bei seinem Arbeitgeber RTL offiziell krankgeschrieben. Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS, sagte am Donnerstag (06.05.2021): „Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan. Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat. All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und den Angehörigen. Jan, wir werden Dich nie vergessen!“

Unsere Herzen sind heute schwer: Wir trauern um Jan Hahn. Er hat uns viele Jahre im #FFS besondere Momente geschenkt. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie. Wir werden Dich nie vergessen, lieber Jan. pic.twitter.com/qvYqXAQw8L — SAT.1 (@sat1) May 6, 2021

Die RTL-Moderatorin Sandra Kuhn postete ein Schwarzweißfoto, auf dem Hahn zu sehen ist. „Du warst nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund“, schrieb Kuhn dazu. „Wir können es nicht fassen, dass du nicht mehr da bist. Wir sind unendlich traurig und werden dich für immer in unseren Herzen tragen.“

Moderator Jan Hahn und seine Freundin Constanze. Beide haben ein gemeinsames Kind, das 2019 geboren wurde.

© Foto: Annette Riedl, dpa

Jahn Hahn ist tot: Leipziger stand seit 2001 vor der Kamera

Der gebürtige Leipziger studierte nach dem Abitur Kommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft. Seit 2001 war er vor der Kamera aktiv. Neben der Moderation von diversen Spiel- und Liveshows war er von 2001 bis 2016 Moderator beim Sat1-Frühstücksfernsehen.

Bereits im Alter von zwölf Jahren hatte Hahn Radiohörspiele für Radio DDR eingesprochen. Später arbeitete er bei verschiedenen Radiosendern. Bei MDR Sputnik moderierte er die Morningshow „Fett geweckt – Jan Hahns neuer Morgen“, bei die Morgensendung „Die Jan-Hahn-Show“.

RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter: „Wir alle sind geschockt“

In einem Instagram-Beitrag am Donnerstagabend postete Hahns Sender RTL ein Zitat des News-Geschäftsführers Stephan Schmitter: „Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan. Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat. All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und den Angehörigen. Jan, wir werden Dich nie vergessen!“

Susanna Ohlen und Kollegen verabschieden sich von totem Jan Hahn

Tränen und Erinnerungen an gemeinsame Momente: Kollegen von Jan Hahn haben sich in seiner einstigen Sendung „Guten Morgen Deutschland“ emotional von ihm verabschiedet. „Der war mein Buddy. Mich erinnert hier wirklich alles an ihn“, sagte Moderatorin Susanna Ohlen, die die Morgenshow jahrelang zusammen mit Hahn präsentiert hatte, am Freitagmorgen. Sie sei unfassbar dankbar für all die schönen Momente, die sie gemeinsam gehabt hätten. „Und ich hätte einfach gerne noch mehr Zeit gehabt mit ihm.“ Später weinte Ohlen.

Jan Hahn: Todesursache Krebs

Wie RTL.de am Freitag berichtete, war der Moderator an Krebs erkrankt. „Aus Rücksicht auf seine Familie und Freunde möchten wir herzlich darum bitten, von weiteren Spekulationen rund um die Todesursache abzusehen“, zitierte das Portal eine RTL-Sprecherin.

Matthias Killing: Jan Hahns „Lachen bleibt für immer“

Das GMD-Team trat am Freitag gemeinsam vor die Kamera, um in der Show an Hahn zu erinnern. Ihr Kollege habe immer viele Ideen eingebracht und Menschen zum Lachen gebracht, berichteten die Moderatoren. Die Nachricht von seinem Tod sei unerwartet gekommen. „Er war immer jemand, der groß gedacht hat und auch groß geträumt hat“, berichtete Moderator Wolfram Kons. Nicht alles davon habe sich erfüllt. „Aber Jan, da wo du jetzt bist, wirst du weiter groß denken, wirst du weiter groß träumen.“

In kurzen Video nahmen weitere Freunde und Bekannte Abschied. „Gerade bei Jan gilt es wie fast für keinen anderen: Niemals geht man so ganz“, sagte Moderator Matthias Killing. Sein Lachen werde „für immer“ bleiben. Wegbegleiter Jürgen Meschede sagte über Hahns Arbeit im Fernsehen, für die er jahrelang hatte extrem früh aufstehen müssen: „Der hat das verkörpert, also dieses Gutgelaunte am Morgen. Das war genau sein Ding“, sagte er. „Und das hätte er wahrscheinlich auch noch viele viele viele weitere Jahre gemacht.“