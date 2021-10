Es kommt zum Duell zweier Zweitliga-Mannschaften: Jahn Regensburg spielt gegen Hansa Rostock im DFB-Pokal. Heute, am Mittwoch, 27.10.2021, sind die Rostocker zu Gast im Jahnstadion in Regensburg. Der Aufsteiger Hansa Rostock belegt derzeit Platz 13 in der Tabelle der 2. Bundesliga. Sonderlich rund läuft es aktuell nicht: Das letzte Liga-Spiel gegen St. Pauli am vergangenen Sonntag ging 4:0 verloren - die höchste Saisonniederlage bislang.

Anders sieht es beim SSV Jahn Regensburg aus: Die Oberpfälzer stehen aktuell in der 2. Liga auf Platz 2 der Tabelle. Mit einem 3:1 gegen Hannover am letzten Liga-Spieltag konnten die Regensburger nach zwei unentschieden (gegen Paderborn und Karlsruhe) wieder einen Sieg einfahren.

Wo wird die Partie Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für die Partie?

für die Partie? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

DFB-Pokal heute – Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock: Uhrzeit, Anstoß und Spielort

Das Spiel der beiden Zweitligisten findet heute, am Mittwoch, den 27.10.2021 statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr im Regensburger Jahnstadion. Damit haben die Oberpfälzer Heimrecht.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel Jahn Regensburg – Hansa Rostock im Überblick:

Spieltag : 2. Runde DFB-Pokal

: 2. Runde DFB-Pokal Anpfiff : Mittwoch, 27.10.2021, um 20:45 Uhr

: Mittwoch, 27.10.2021, um 20:45 Uhr Stadion: Jahnstadion in Regensburg

Free-TV, Sky, DAZN, Livestream: Alle Infos zur Übertragung von Jahn Regensburg – Hansa Rostock

Wer überträgt das DFB-Pokalspiel heute live im TV oder Stream? Einige Spiele im DFB Pokal werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Das heutige Match läuft jedoch exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky. Anpfiff ist um 20:45 Uhr im Regensburger Jahnstadion.

Um 20:35 Uhr startet die Übertragung auf Sky Sport 6 und 10.

Free-TV: -

Pay-TV: Sky

Live-Stream: Sky Go, Sky Ticket

DFB-Pokal-Spiel heute: Rostock-Trainer Härtel will im Match gegen Regensburg Taten sehen

Nach der 0:4-Pleite beim aktuellen Tabellenführer der 2. Liga, dem FC St. Pauli, hofft Hansa-Rostock-Trainer Jens Härtel, dass die Fußballer vor dem Pokalspiel gegen Jahn Regensburg die Lehren aus der Liga-Niederlage gezogen haben: „Ich hoffe, dass wir uns die Suppe, die wir uns eingebrockt haben, wieder auslöffeln. Jetzt müssen wir Taten folgen lassen“, sagte der Coach der Mecklenburger in der „Bild“.

Beim heutigen Spiel müssten die Spieler die Prozentpunkte aus sich herausholen, die im Duell mit den Hamburgern gefehlt hätten, so Härtel heute in der Ostsee-Zeitung: „Wenn der Gegner gewinnt, weil er die bessere Qualität hat, einen anderen Kader oder ein anderes Budget, das müssen wir dann akzeptieren. Aber wir waren nicht bei 100 Prozent, das ist das Ärgerliche.“