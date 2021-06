Ab dem 1. Juli will Israel die Einreise von geimpften Individualtouristen erlauben

will Israel die von geimpften Individualtouristen erlauben Urlaub und Reisen sind unter gewissen Corona-Regeln wieder möglich

Dann baucht man keine Genehmigung im Vorfeld mehr für die Einreise

im Vorfeld mehr für die Einreise Welche Impfungen dabei akzeptiert werden, wird aber erst noch mitgeteilt.

Ende Mai hatte Israel in einem ersten Schritt zur Öffnung des Landes wieder in begrenzter Anzahl die Einreise von Gruppen geimpfter Touristen erlaubt. Das Mittelmeerland hatte sich nach Beginn der Pandemie praktisch abgeschottet. Ausländern war die Einreise nur in Ausnahmefällen möglich. Die Tourismusindustrie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sie hat stark unter den Folgen der Corona-Krise gelitten.

Impfungen in Israel: Über 5 Millionen Menschen vollständig geimpft

Das Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel setzt seit dem 19. Dezember erfolgreich eine Impfkampagne um. Fast 5,5 Millionen Menschen haben bereits eine Erstimpfung und mehr als 5,1 Millionen eine Zweitimpfung erhalten. Neuinfektionen und schwere Erkrankungen gingen in den vergangenen Monaten stark zurück. Am Montag teilte das Gesundheitsministerium mit, binnen 24 Stunden seien 48 neue Fälle registriert worden.

Corona in Israel: Ausbruch an Infektionen an Schule

Nach einem neuen Corona-Ausbruch an israelischen Schulen wurde allerdings am Sonntag in zwei Ortschaften wieder Maskenpflicht für Schüler verhängt. Die Maskenpflicht war erst vor sechs Tagen angesichts niedriger Infektionszahlen landesweit aufgehoben worden. Die Regierung entschied zudem, die Testkapazitäten für Reisende am Flughafen auszubauen. Experten warnen weiter davor, dass neue Varianten aus dem Ausland eingeschleppt werden könnten.