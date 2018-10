Schwäbisch Hall Interview mit Rainhard Fendrich: „Die Kreativität kommt zu mir“

Schwäbisch Hall / Claudia Linz

Die Haare sind inzwischen weiß. Das Blitzen in den Augen das gleiche, wenn er auf der Bühne steht, und das Publikum begeistert die alten und neuen Lieder mitsingt. Rainhard Fendrich ist einer der erfolgreichsten Musikexporte Österreichs. Aktuell ist er mit seinem Unplugged-Album „Für immer a Wiener“ auf Deutschlandtournee. Am Mittwoch, 17. Oktober, tritt er in Ulm auf. Nächstes Jahr feiert der Austropop-Star sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Im Interview spricht er über sein Engagement gegen Kinderarmut, über Fremdenhass, den Spaß am Reim, erzählt von Kaffee und weißer Schokolade und verrät den ultimativen Schönheitstipp.

„I am from Austria“ läuft sehr erfolgreich als Musical und wird oft als heimliche Hymne Österreichs bezeichnet. Jetzt „Für immer a Wiener“. Warum ist Ihre Heimatstadt so besonders?

Rainhard Fendrich: Wien hat eine große Vergangenheit als Donaumonarchie und ist ein Schmelztiegel aus vielen Völkern. Das macht den Charme der Stadt aus. Viele kulinarische Spezialitäten stammen aus anderen Ländern. Fiakergulasch aus Ungarn, Palatschinken aus Böhmen, Kaffee und Kipferl aus der Türkei.

Wie mögen Sie Ihren Kaffee am liebsten?

Ich trinke einen doppelten Mokka ohne Zucker.

In Ihre Songs fließt oft österreichisches Vokabular ein. Können Sie uns das Wort „leiwand“ übersetzen? Woher kommt es?

Leinwand besteht aus Leinen, und Linnen aus Mähren galt früher als sehr hochwertig. Wenn etwas „leiwand“ ist, ist es sehr gut.

Und was ist ein „klana Blada“ wie im Song „Angelina“ aus dem Jahr 1993?

Ein kleiner, dicker Mann.

Sie sind seit fast vier Jahrzehnten erfolgreich, haben vermutlich viel Geld und Ihre Fans lieben Sie. Fehlt Ihnen etwas zum Glück?

Glück ist die Abwesenheit von Unglück. Deshalb bin ich ein rundum glücklicher Mensch.

Was haben Sie gern?

Auf der Bühne zu stehen und ein Publikum, das die Songs begeistert mitsingt. Das ist das höchste der Gefühle und das Salz in der Suppe eines Künstlers. Ich mag es, wenn meine Gitarre gestimmt ist, liebe weiße Schokolade in jeder Form. Da gutes Essen vor allem auch für die hart arbeitende Crew wichtig ist, haben wir das Glück zwei hervorragende Köchinnen auf der Tournee dabei zu haben.

Was gab es heute?

Spaghetti aglio e olio. Ich esse das sehr gern, halte deshalb aber auch etwas Abstand (lacht).

Wo schreiben Sie Ihre Lieder, was brauchen Sie dazu?

Gar nichts. Ein neues Lied kann mir im Flugzeug, auf der Autobahn, einfach überall einfallen. Auslöser sind meistens Dinge, die mich aktuell beschäftigen. Der Text kommt dann automatisch. Manchmal mache ich mir Notizen. Als ausgebildeter Schauspieler kann ich mir längere Textzeilen aber auch merken, ohne sie aufzuschreiben. Wenn ich den Refrain habe, lasse ich die Idee meistens erst mal liegen. Die Kreativität kommt dann zu mir.

Sie reimen "liag'n" (lügen) auf "vabiag'n“ (verbiegen), „Sport“ auf „hoat“ (hart) und „korrupti“ auf „entpuppt di“. Wie kommen Sie nur drauf?

Ich hatte Altgriechisch in der Schule, auch altgriechische Verskunst und Rhythmus. Das hilft mir heute. Der Meister des Reims ist für mich Goethe. So wie er, der sich gelegentlich die hessische Klangfärbung zunutze gemacht hat, nehme ich den österreichischen Dialekt. Die Möglichkeiten werden damit vielseitiger. Der Reim, auch der Schüttelreim, sind für mich sehr wichtig. Ein witziges Lied wird mit überraschenden Reimen noch launiger und origineller.

Ihre Lieder sind eine Mischung aus Wortwitz, Sozialkritik und Liebe. Ist das Ihr Erfolgsrezept?

Das ist der Spiegel meiner Persönlichkeit. Ein Rezept gibt es nicht. Es gehört ein gewisses Maß an Besessenheit dazu, diesen Beruf auszuüben. Es hat auch viel mit Entbehrungen zu tun. Aber ich bin dem Schicksal sehr dankbar. Andere Menschen arbeiten viel schwerer und haben nicht diesen Erfolg.

Gibt es ein Lied, das Sie besonders mögen?

Immer das, an dem ich gerade schreibe.

Welches ist das im Moment?

Die Liebe ist immer ein Kind.

Ihr erstes Lied haben Sie mit 24 Jahren geschrieben. Nächstes Jahr im Februar werden Sie 64. Wie haben sich die Lieder inzwischen verändert?

Ich hoffe doch, dass sich die Lieder verändert haben (lacht). Mit 64 hat man andere Gedanken im Kopf. Die Fragen sind andere geworden? Aufgabe eines Liedermachers ist es, ein Spiegel der Zeit zu sein.

Welche sind Ihrer Meinung nach die Herausforderungen unserer Zeit?

Die, über die ich singe: Armut, Schönheitswahn, Rassismus und Neid. Es ist keine Lösung, die Grenzen zu schließen, um die Sicherheit in einem Land zu erhöhen. Schon der frühere US-Präsident Benjamin Franklin hat das gewusst. Er sagte: Wer die Freiheit für die Sicherheit opfert, wird am Ende beides verlieren.

Stichpunkt Alter und Jugendwahn?

Ich halte nichts davon, ein faltiges Gesicht in die Ausdruckslosigkeit botoxen zu lassen. Ich warne aber auch vor Vergrößerungsspiegeln und allzu unbarmherzigen Licht im Bad. Das macht schnell unglücklich. Um sich ein Leben lang schön zu finden, reicht es völlig aus, sich geliebt zu fühlen.

Sie haben sich schon immer karitativ für Obdachlose und Kinder engagiert. Jetzt singen Sie gegen Kinderarmut. Wie kam es dazu?

In der Vorweihnachtszeit – Wien ist eine der schönsten Städte, was die Weihnachtsdekoration angeht – habe ich unter all den Lichtern ein Plakat gesehen, auf dem stand: „Wenn ich groß bin, werde ich arm“. Ein kleines Mädchen war zu sehen. Erst dachte ich, es handele sich um ein Filmplakat. Dann stellte sich heraus: Es war eines der Volkshilfe. 330.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich von Armut bedroht. In Deutschland sind es 18 Millionen. Deshalb habe ich in Österreich drei Benefizkonzerte gegeben und knapp 33.000 Euro an die Volkshilfe gespendet. Außerdem geht der Reinerlös aus dem Verkauf der aktuellen CD „Für immer a Wiener“ zu 100 Prozent in Österreich an die Volkshilfe und in Deutschland an Karuna – Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not.

Was kommt dabei an einem Abend so zusammen?

Die Produktion der CD hat mich 100.000 Euro gekostet. Inzwischen machen wir Gewinn. An einem Abend werden zwischen 150 und 250 CDs verkauft, das macht 3000 bis 5000 Euro für Kinder in Not.

Für die aktuelle Tournee haben Sie neben neuen auch sehr viele ganz alte Lieder hervorgeholt. Kann man „Strada del Sole“ mit der Textzeile „Ich hab keine Lire und keine Papiere“ heute eigentlich noch singen?

Natürlich. Das verändere ich auch nicht. Das Lied ist wie eine alte, leicht verblichene Postkarte.

Am 18. Oktober ist Schluss. Wie sehen Ihre weiteren Pläne aus?

2020 wird das neue Album herauskommen, an dem ich gerade feile. Dann gehe ich wieder auf Tournee. Solange ich gesund bin und es ein Publikum gibt, das meine Lieder hören will, solange werde ich auftreten.