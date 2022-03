Schon vor dem Krieg in der Ukraine hat man viel davon gehört, doch jetzt wird der Begriff allgegenwärtig: Die Inflation.

Was bedeutet der Begriff Inflation ?

? Ist eine Inflation schlecht für die Wirtschaft?

Was bedeutet Hyperinflation ?

? Wie hoch ist die Inflation aktuell?

Ein erneuter Energiepreissprung hat die Inflation in Deutschland im Februar wieder über die Marke von fünf Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber Februar 2021 um 5,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Im Januar 2022 hatte die jährliche Teuerungsrate bei 4,9 und im Dezember 2021 bei 5,3 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 0,9 Prozent.

Inflation: Bedeutung der Geldentwertung

Die Inflation ist im Grunde keine Sache, die für sich gesehen negativ sein muss. Es kommt ganz auf die Umstände, in der sie existiert.

Vereinfacht gesagt bedeutet Inflation „Preissteigerung“. Das heißt, dass die Preise für Dienstleistungen und Waren allgemein ansteigen – nicht etwa nur einzelne Produkte. Das hat zur Folge, dass man für sein Geld weniger kaufen kann. 1 Euro ist dann weniger wert, weil man für den Euro weniger bekommt. Das heißt, mit einer Inflation zusammen kommt auch eine Geldentwertung. Das Gegenteil von Inflation ist übrigens die Deflation.

Inflation steigt: Ist das schlimm?

Wie eingangs beschrieben kann eine Inflation auch etwas Gewolltes sein. Solange die Inflation nicht zu hoch ist, ist auch alles in Ordnung. Denn dann kann die Zentralbank den Leitzins anpassen. Insgesamt bewirkt das, dass die Preise stabil bleiben. Eine niedrige Inflationsrate wird von den meisten Ökonomen als eher positiv angesehen.

Problematisch wird es dann, wenn eine Preissteigerung zu stark wird. Im Euroraum versucht die Zentralbank die Inflationsrate auf etwa 2 Prozent zu halten. Aktuell haben wir aber eine Inflationsrate über 5 Prozent in Europa, in den USA ist sogar noch höher. Eine sehr hohe Inflationsrate ist schädlich. Wenn die Preise stark ansteigen, können sich die Löhne der Bevölkerung nicht schnell genug anpassen – das führt dazu, dass die Bevölkerung ärmer wird, weil sie sich weniger leisten kann. Auch verringert sich dann der Wert an Spareinlagen. Die Kaufkraft der Bevölkerung lässt nach, was wiederum Unternehmen benachteiligt und langfristig zu Arbeitslosigkeit und Insolvenzen führen kann. Gerät die Inflation also zu hoch, wird eine Spirale ausgelöst, es kann zu einer Rezession kommen.

Hyperinflation: Was ist das?

Inflationen gehören in der Regel zum normalen wirtschaftlichen Auf und Ab. Es gibt aber ein Gespenst: Die Hyperinflation. Die Hyperinflation wird definiert als eine Inflationsrate von über 50 Prozent. Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt die Hyperinflation so:

„Bei Hyperinflation nimmt die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ständig zu, da jeder sein Geld möglichst sofort für Güter ausgibt, um weiteren Preissteigerungen zuvorzukommen. Die Folge ist eine immer schnellere Nachfrage und immer schnellere Preissteigerungen, bis schließlich das Vertrauen der Bevölkerung in die inländische Währung total verloren geht. Spätestens in dieser Situation weicht die Bevölkerung auf wertbeständiges ausländisches Geld oder auf knappe Sachgüter als Ersatzwährung aus (z. B. amerikanische Zigaretten nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland), um sich auf dem Schwarzmarkt mit notwendigen Gütern zu versorgen.“

Wegen der Sanktionen in Russland befürchten Ökonomen, dass eine Hyperinflation auf Russland zukommt. Im Januar lag die Inflationsrate dort bereits bei 9 Prozent.

Inflation in Deutschland aktuell: So ist die Lage

Da der russische Angriff auf die Ukraine die Rohstoffpreise weltweit nach oben treibt, wird die Inflation Ökonomen zufolge vorerst weiter steigen. Manche Volkswirte schließen eine Sieben vor dem Komma bei der Teuerungsrate in den kommenden Monaten nicht aus. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor.

deutlich über 5 Prozent. „Damit läge die Teuerung auf dem höchsten Niveau seit dem zweiten Ölpreisschock Anfang der 1980er“, sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. „Sollte es gar zu einem Nach Einschätzung von Sebastian Dullien droht im Gesamtjahr eine Inflation in Deutschland von im Schnitt. „Damit läge die Teuerung auf dem höchsten Niveau seit dem zweiten Ölpreisschock Anfang der 1980er“, sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. „Sollte es gar zu einem Importembargo oder Importstopp russischer Energielieferungen kommen, dürfte die Inflation noch einmal ein ganzes Stück höher ausfallen.“

Tiefer in die Tasche greifen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher auch für Nahrungsmittel (plus 5,3 Prozent). Teurer wurden innerhalb eines Jahres insbesondere frisches Gemüse (plus 11 Prozent) sowie Molkereiprodukte und Butter (plus 6,7 Prozent).

Im Euroraum verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Februar ebenfalls deutlich. Die Verbraucherpreise lagen um 5,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Dies ist der höchste Wert seit Einführung des Euro als Verrechnungswährung 1999. Die hartnäckig hohe Inflation bereitet auch der Europäischen Zentralbank (EZB) Sorge, die mittelfristig eine stabile Gemeinschaftswährung bei einer Preissteigerung von 2 Prozent anstrebt.