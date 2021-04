Wie der Chef der dänischen Gesundheitsbehörde, Sören Broström am Mittwoch mitteilt, sei die Entscheidung getroffen worden, denwegen der Hinweise auf "seltene", aber "gravierende" Nebenwirkungen des Vakzins, Impfungen dauerhaft einzustellen. Nach Berichten über Blutgerinnsel hattedie Impfungen mit Astrazeneca als erstes Land in Europa bereits Mitte März vorerst ausgesetzt.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) und die Weltgesundheitsorganisation WHO empfehlen den Impfstoff dagegen weiterhin. Sie kamen nach Untersuchungen zu Fällen von Hirnvenenthrombosen nachzu dem Schluss, dass der Nutzen der Impfung das Risiko überwiegt. In der EU müssen Blutgerinnsel inzwischen aber als "sehr seltene Nebenwirkung" im Beipackzettel aufgeführt werden. In Deutschland wird derwegen der selten auftretenden Blutgerinnsel grundsätzlich nur noch an Menschen ab 60 Jahren verabreicht.