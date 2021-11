Die Imagine Dragons gehen 2022 auf große Tournee.

Wann startet der Vorverkauf? Wo spielt die Band überall in Deutschland? Alle wichtigen Infos.

Die Imagine Dragons sind extrem beliebt. Ihre bekanntesten Hits: „Radioactive“, „Believer“, „Thunder“ und „Bad Liar“ laufen auch nach Jahren noch ständig im Radio. Die Musiker werden im Sommer auf ihrer „Mercury World Tour 2022“ drei Deutschland-Konzerte geben.

Imagine Dragons Tour 2022 in Deutschland – Hannover, Mönchengladbach und Berlin

Die drei Konzerte in Deutschland finden in Hannover, Mönchengladbach und Berlin statt. Im Sommer 2022 werden die Musiker außerdem bei einigen europäischen Festivals auftreten, darunter das I-Days in Mailand, das Rock Werchter in Belgien sowie das Pinkpop in den Niederlanden und das Lollapalooza in Paris.

Imagine Dragons Tour 2022: Termine und Orte

14.06.2022 – Hannover , Expo Plaza

, Expo Plaza 05.07.2022 – Berlin , Waldbühne

, Waldbühne 14.07.2022 – Mönchengladbach, SparkassenPark

Tickets und Preise für die Imagine Dragons „Mercury World Tour 2022“

Im September 2021 veröffentlichten die Imagine Dragons ihr fünftes Studioalbum „Mercury – Act 1“. Auf ihrer „Mercury World Tour“ im Sommer nächsten Jahres präsentieren die Musiker neben neuen Songs auch etliche ihrer bekannten Hits. In Deutschland sind sie dreimal live zu erleben: am 14. Juni in Hannover, am 5. Juli in Berlin und am 14. Juli in Mönchengladbach.

Die Tickets kosten um die 100 Euro. Der genaue Preis ist noch nicht bekannt.

Imagine Dragons Vorverkauf auf Eventim startet am 05.11.21