Wer immer schon mal wohnen wollte wie seine Serienstars, kann sich jetzt bei Ikea eindecken: ob „Simpsons“, „Friends“ oder „Stranger Things“ - die Serien-Wohnzimmer sind aber nicht ganz billig.

Serien-Nerds aufgepasst: Wer schon immer so wohnen wollte wie die Stars aus seiner Lieblingsserie, kann in Zukunft bei Ikea einkaufen. Für eine Werbekampagne in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat eine spanische Werbeagentur mit Ikea berühmte Wohnzimmer aus der Fernsehwelt nachgestellt.

„Ikea Real Life Series“ heißt die neue Werbekampagne

Die Produkte, die Ikea in seiner „Real Life Series“ anbietet, sind weltweit verfügbar. Natürlich tragen die Produkte trotzdem die typischen Ikea-Bezeichnungen: Mit der Lichterkette „Solvinde“, einer Decke über dem Sofa „Friheten“ und einem an die Wand gemalten ABC soll eine Atmosphäre wie bei „Stranger Things“ entstehen - genauer gesagt wie im etwas heruntergekommenen Wohnzimmer der Serienfigur Joyce Byers.

Nicht allzu viele Möbel braucht man für das Simpsons-Feeling im Wohnzimmer.

© Foto: Ikea

So teuer sind die Serien-Wohnzimmer

Ganz billig wird der Spaß aber nicht. Für das komplette Friends-Wohnzimmer werden laut Katalog rund 1881 Euro fällig, natürlich ohne TV und ähnliche Geräte. Knapp 500 Euro muss man für Simpsons-Feeling im Wohnzimmer ausgeben - hier sind aber deutlich weniger Accessoires wie Kissen und Decken enthalten.

Richtig teuer wird es für Stranger Things Fans: Das Wohnzimmer im Mystery-Look schlägt mit rund 1167 Euro zu Buche, am teuersten sind dabei die drei Sitzmöbel.

Das könnte dich auch interessieren:

Wolf in Göppingen? Tier im Oberholz entdeckt: Experten werten das Foto aus Ein Wanderer entdeckt im Göppinger Oberholz ein wolfsähnliches Tier. Experten des Nabu und der forstlichen Forschungsanstalt in Freiburg werten das Foto aus. Am Ende ist klar: Es ist kein Wolf, sondern ein Hund.